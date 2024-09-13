Ahli Gizi Ungkap Terlalu Banyak Konsumsi Gula dapat Pengaruhi Penuaan pada Kulit

TAHUKAH Anda bahwa gula tidak hanya merusak kesehatan tubuh, tapi juga dapat membuat kulit Anda tampak lebih tua? Selain menyebabkan penyakit kronis, konsumsi gula berlebih memicu proses biologis yang merusak kolagen dan elastin, dua protein penting yang menjaga kekencangan dan kelenturan kulit. Hasilnya, kulit menjadi kusam, kendur, dan muncul kerutan lebih cepat.

Melansir dari SCMP, Jumat (13/9/2024) Karen Chong, seorang ahli gizi yang berdomisili di Hong Kong, menjelaskan bahwa konsumsi gula tambahan dapat menyebabkan glikasi. Glikasi merupakan sebuah proses di mana gula berlebih dalam tubuh mengikat protein penting seperti kolagen dan elastin, yang bertanggung jawab untuk menjaga kekencangan dan kelenturan kulit.

Ketika kolagen dan elastin terglikasi, struktur kulit melemah, menyebabkan kulit menjadi kendur, tampak kusam, dan munculnya garis-garis halus serta kerutan menjadi lebih jelas. Proses glikasi ini membuat kulit tampak lebih tua dari usia sebenarnya, menjadikan gula sebagai salah satu faktor utama yang mempercepat penuaan kulit.

“Proses ini bisa dihindari dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan, seperti minuman ringan, kue, dan makanan olahan,” kata Chong.