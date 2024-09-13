Strategi untuk Menjaga Kesehatan Mental: Teknik Relaksasi dan Mindfulness

, Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:00 WIB

Enam strategi untuk menjaga kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)

SETIAP orang wajib untuk menjaga kesehatan mentalnya, sebab kesehatan mental memainkan peran penting dalam kehidupan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika mental dalam kondisi sehat akan membuat pikiran menjadi lebih positif, yang berdampak pada fungsi tubuh secara emosional, psikologis, dan sosial. Ini juga akan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Berikut enam strategi yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan seperti melansir dari Nhs.uk, Jumat (13/09/2024):

1. Terhubung dengan orang lain

Menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda sangat penting. Ini bisa membantu Anda merasa lebih dihargai, didukung, dan bisa berbagi momen positif.

Cara untuk membangun hubungan yang lebih kuat:

Luangkan waktu bersama keluarga dan teman.

Makan siang atau jalan-jalan dengan rekan kerja.

Menjadi sukarelawan atau bergabung dengan kegiatan komunitas.

2. Tetap aktif secara fisik





Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental. Aktivitas fisik bisa meningkatkan suasana hati, mentapkan tujuan dan meningkatkan rasa percaya diri.

Cara untuk tetap aktif:

Coba aktivitas fisik seperti berlari, berenang, atau jalan santai.

Coba latihan kekuatan untuk meningkatkan otot dan keseimbangan.

Jika Anda pengguna kursi roda, cari saran olahraga yang sesuai.

3. Belajar keterampilan baru

Mempelajari keterampilan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu Anda terhubung dengan orang lain.

Cara untuk memulai:

Pelajari cara memasak hidangan baru yang sehat.

Mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja.

Coba hobi baru seperti menulis, melukis, atau olahraga.

4. Memberi kepada orang lain

Memberikan bantuan atau kebaikan kepada orang lain bisa Menciptakan perasaan positif dan Anda merasa lebih dihargai

Beberapa contoh sederhana:

Mengucapkan terima kasih kepada seseorang atas bantuan mereka.

Menghabiskan waktu dengan orang yang membutuhkan dukungan.

Menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan.