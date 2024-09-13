Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Strategi untuk Menjaga Kesehatan Mental: Teknik Relaksasi dan Mindfulness

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:00 WIB
Strategi untuk Menjaga Kesehatan Mental: Teknik Relaksasi dan Mindfulness
Enam strategi untuk menjaga kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SETIAP orang wajib untuk menjaga kesehatan mentalnya, sebab kesehatan mental memainkan peran penting dalam kehidupan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika mental dalam kondisi sehat akan membuat pikiran menjadi lebih positif, yang berdampak pada fungsi tubuh secara emosional, psikologis, dan sosial. Ini juga akan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Berikut enam strategi yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan seperti melansir dari Nhs.uk, Jumat (13/09/2024):

1. Terhubung dengan orang lain

Menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda sangat penting. Ini bisa membantu Anda merasa lebih dihargai, didukung, dan bisa berbagi momen positif.

Cara untuk membangun hubungan yang lebih kuat:

Luangkan waktu bersama keluarga dan teman.

Makan siang atau jalan-jalan dengan rekan kerja.

Menjadi sukarelawan atau bergabung dengan kegiatan komunitas.

2. Tetap aktif secara fisik

Kesehatan mental

Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental. Aktivitas fisik bisa meningkatkan suasana hati, mentapkan tujuan dan meningkatkan rasa percaya diri.

Cara untuk tetap aktif:

Coba aktivitas fisik seperti berlari, berenang, atau jalan santai.

Coba latihan kekuatan untuk meningkatkan otot dan keseimbangan.

Jika Anda pengguna kursi roda, cari saran olahraga yang sesuai.

3. Belajar keterampilan baru

Mempelajari keterampilan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu Anda terhubung dengan orang lain.

Cara untuk memulai:

Pelajari cara memasak hidangan baru yang sehat.

Mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja.

Coba hobi baru seperti menulis, melukis, atau olahraga.

4. Memberi kepada orang lain

Memberikan bantuan atau kebaikan kepada orang lain bisa Menciptakan perasaan positif dan Anda merasa lebih dihargai

Beberapa contoh sederhana:

Mengucapkan terima kasih kepada seseorang atas bantuan mereka.

Menghabiskan waktu dengan orang yang membutuhkan dukungan.

Menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement