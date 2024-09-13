Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Deretan Jenis Ikan yang Bisa Diolah Menjadi Susu Ikan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:00 WIB
Ini Deretan Jenis Ikan yang Bisa Diolah Menjadi Susu Ikan
Deretan ikan yang bisa diolah menjadi susu ikan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUSU ikan masih ramai diperbincangkan hingga saat ini. Seperti diketahui, ini menjadi salah satu terobosan dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Susu ikan sendiri tidak benar-benar dari susu yang dihasilkan oleh ikan. Melainkan terbuat dari sari atau ekstrak ikan. Lantas jenis ikan apa saja yang bisa dijadikan sebagai susu ikan?

Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting PB IDI sekaligus Guru Besar Gizi Klinik Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. dr. Agussalim Bukhari, menjelaskan ternyata tidak semua ikan bisa dijadikan sebagai susu ikan. Karena setiap ikan memiliki kandungan yang berbeda.

Ikan lele

“Tidak semua ikan persis sama kandungannya, kalau mau protein yang tinggi contohnya ikan gabus, ikan lele, tapi bukan berarti ikan lain tidak bisa diolah,” ujar Prof. Agussalim, dalam media briefing IDI, secara daring, Jumat, (13/9/2024).

