Jaga Tubuh Tetap Sehat, Ini 4 Pilihan Olahraga di Rumah saat Hujan

HUJAN lebat mulai mengguyur sebagian wilayah di Jabodetabek. Momen ini pun sekaligus menandakan masuknya musim pancaroba yang bisa menurunkan imunitas tubuh.

Melakukan olahraga di musim pancaroba ini justru penting untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh. Pasalnya, penyakit akan mudah menyerang saat memasuki musim penghujan. Tubuh juga berisiko mengalami penurunan imunitas akibar perubahan cuaca. Oleh sebab itu, aktivitas olahraga harus tetap dilakukan.

Tak selalu di luar, ada beberapa kegiatan olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah khususnya saat hujan lebat. Berikut rekomendasi olahraga saat musim hujan dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/9/2024).

1. Yoga

Pertama ada yoga. Olahraga satu ini tentu bisa Anda lakukan di dalam rumah saat musim hujan. Yoga memberikan banyak manfaat salah satunya untuk kesehatan tubuh dan mental.