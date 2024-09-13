Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tips Ampuh Menyusun Agenda Konferensi yang Menarik

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:27 WIB
Tips Ampuh Menyusun Agenda Konferensi yang Menarik
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
MENGADAKAN konferensi yang sukses membutuhkan persiapan matang, terutama dalam menyusun agenda yang menarik dan relevan bagi semua peserta.

Agenda yang terencana dengan baik tidak hanya memastikan acara berjalan lancar, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan kepuasan peserta.

Berikut adalah beberapa tips ampuh untuk menyusun agenda konferensi yang menarik sekaligus relevan.

1. Pahami kebutuhan peserta

Langkah pertama dalam menyusun agenda yang relevan adalah memahami siapa peserta konferensi dan harapan mereka terhadap acara. Dengan mengetahui profil peserta, Anda dapat menentukan tema, topik, dan sesi yang bermanfaat bagi mereka.

2. Tetapkan tujuan konferensi

Pastikan agenda konferensi selaras dengan tujuan utama acara, seperti pelatihan, edukasi, atau networking. Setiap sesi harus mendukung pencapaian tujuan tersebut agar tidak ada yang terkesan sia-sia.

3. Diversifikasi topik dan format sesi

Agar peserta tetap tertarik, hindari topik yang seragam dan format yang monoton. Diversifikasi sesi seperti presentasi, diskusi panel, workshop interaktif, atau Q&A akan menjaga suasana dinamis dan menarik.

4. Berikan waktu untuk jeda dan networking

Selain sesi presentasi dan diskusi, pastikan ada waktu yang cukup untuk istirahat dan networking. Jeda ini memberi kesempatan peserta untuk berinteraksi dan membangun koneksi, menjaga semangat mereka sepanjang acara.

