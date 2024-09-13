Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kebun Binatang Kebanjiran, Ular hingga Buaya Nyasar ke Permukiman Warga

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:54 WIB
Kebun Binatang Kebanjiran, Ular hingga Buaya Nyasar ke Permukiman Warga
Buaya (Foto: Pixabay)
A
A
A

BANJIR melanda Nigeria Utara dan merendam berbagai tempat termasuk kebun binatang. Akibatnya, berbagai jenis satwa seperti ular dan buaya tersapu banjir hingga nyasar ke permukiman penduduk.
 
Banjir terjadi akibat bendungan yang meluap pscahujan lebat berhari-hari di wilayah itu. Masyarakat setempat diimbau segera mengungsi sampai banjir surut.

Berdasarkan laporan The Guardian, banjir ini telah membunuh lebih dari 80 persen hewan di kebun binatang Sanda Kyarimi Park, yang menampung satwa liar seperti singa, buaya, kerbau, dan burung unta. 

Beberapa hewan berbahaya tersebut, seperti buaya dan ular, bahkan terbawa arus banjir ke rumah-rumah warga. Warga pun diimbau segera mengambil langkah pencegahan untuk menghalau hewan-hewan berbahaya itu.

Musibah banjir ini memaksa ribuan orang terpaksa mengungsi. Bencana ini juga melumpuhkan berbagai fasilitas di Maiduguri, termasuk kantor pos, rumah sakit dan sarana pendidikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191255//ilustrasi-v3lU_large.jpg
130 Siswa yang Diculik di Nigeria Berhasil Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/629/3191076//banjir-NMoe_large.jpg
Trauma Healing Diprioritaskan untuk Perempuan dan Anak Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190854//kemenkes-jhWU_large.jpg
Kemenkes Ingatkan Risiko Penyakit Menular di Lokasi Pengungsian Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement