HOME WOMEN TRAVEL

Tokyo Gelar Pameran Kehidupan Seks Hewan Laut, Bisa Intip Mereka Kawin Loh!

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:11 WIB
Tokyo Gelar Pameran Kehidupan Seks Hewan Laut, Bisa Intip Mereka Kawin Loh!
Koleksi hewan laut di Sunshine Aquarium, Tokyo, Jepang (Foto: Instagram/@sunshine_aquarium)
A
A
A

PAMERAN Full of Sex atau kehidupan seks hewan laut digelar di Sunshine Aquarium, Tokyo, Jepang. Pameran ini digelar bertujuan memberikan pengetahuan dan apresiasi terhadap kehidupan akuatik. Event ini sangat relevan dengan gaya hidup romansa dan kasih sayang. 

Akuarium ini terletak di Kompleks Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo. Kehadiran pameran ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pengunjung tentang kehidupan seks akuatik. 

Mulai 6 September 2024, Sunshine Aquarium memamerkan bagaimana kehidupan seks hewan-hewan laut. Dalam bahasa Jepang, pameran ini disebut Sei Ippai-ten. 

Koleksi hewan laut di Sunshine Aquarium Tokyo(Foto: Instagram/@sunshine_aquarium)

Ini adalah permainan kata dengan frasa Jepang 'seiippai' yang berarti 'dengan segala upaya'. Frasa ini ditulis dengan kanji 精 (roh) tetapi menggunakan kanji 性 yang berarti 'seks' atau 'seksualitas'. Demikian mengutip SoraNews.

Akuarium beralih ke mode pameran seks setiap malam pukul 18.15 - 21.00 waktu setempat. Kehidupan seks dengan berbagai penghuni fasilitas, seperti belut taman tutul dan dagu anago, yang sering diasosiasikan dengan istilah slang Jepang 'chinchin' untuk 'penis'. 

 

Halaman:
1 2
      
