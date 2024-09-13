Komputer Bermasalah, Pesawat Air New Zealand Gagal Terbang ke Singapura

PESAWAT Air New Zealand tujuan Singapura batal terbang akibat komputer bermasalah. Penerbangan dibatalkan sesaat sebelum pesawat lepas landas pada Selasa, 10 September 2024.

Dalam sebuah pernyataan, kepala petugas integritas operasional dan keselamatan Air New Zealand, Kapten David Morgan, mengatakan, pesawat dengan nomor penerbangan NZ284 diputuskan tidak terbang pada Selasa malam setelah pilot mengidentifikasi masalah komputer di dalam pesawat yang memerlukan perbaikan.

Keputusan pengembalian ini diambil agar tim pemeliharaan dapat memberikan tindakan pemeliharaan (maintenance) lebih optimal dan memastikan pesawat dapat beroperasi kembali secepat mungkin.

"Masalah itu tidak menimbulkan risiko keselamatan bagi penumpang di dalam pesawat," kata Morgan, mengutip 1News.

“Pelanggan yang terkena dampak akan diakomodasi kembali pada layanan berikutnya yang tersedia. Kami berterima kasih kepada pelanggan atas kesabaran dan pengertian mereka selama kami berupaya mengantarkan mereka ke tujuan,” tambahnya.