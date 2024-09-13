Awak Kabin Sarankan Jangan Sandarkan Kepala ke Jendela Pesawat, Kenapa Ya?

SEORANG pramugara menyarankan agar penumpang tidak menyandarkan kepala ke jendela pesawat selama penerbangan. Sekalipun sangat terpaksa ketika menempuh perjalanan jauh yang melelahkan.

Duduk di dekat jendela yang disuguhi pemandangan awan, membuat siapapun nyaman, bahkan sampai menempelkan kepala mereka tanpa sadar.

Pramugara bernama Tommy melalui akun TikTok-nya @tommycimato, membagikan lima hal yang tidak boleh dilakukan di pesawat, salah satunya adalah tidak tidur atau menyandarkan kepala di jendela. Alasannya adalah karena tidak higienis.

“Anda bukan satu-satunya yang melakukan hal itu dan Anda tidak tahu berapa banyak orang atau anak-anak yang telah mengelap tangan mereka, atau benda lain, di seluruh jendela pesawat,” kata dia, melansir New York Post.

"Anda tidak pernah tahu seberapa sering bagian dalam pesawat dilakukannya disanitasi. Jadi sebaiknya tidak menyandarkan kepala ke jendela untuk menghindari tertularnya kuman," tambahnya.

Tommy juga menyarankan agar penumpang tidak menyentuh tombol atau tuas flush dengan tangan kosong dan menggunakan serbet atau tisu untuk melakukannya, karena itu tidak higienis.