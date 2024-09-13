Botol Vodka Disita, Pria Ngamuk di Pesawat hingga Ludahi Penumpang Lain

SEORANG penumpang Ryanair rute Manchester-Ibiza diturunkan paksa oleh polisi lantaran membuat kericuhan di pesawat. Pria itu mengamuk dan membuat kekacauan setelah botol vodka yang dibawanya disita awak kabin.

Pelaku bahkan sempat menyerang awak kabin dan meludahi penumpang lain. Akibat perilaku agresif itu, pilot memutuskan untuk mengalihkan pesawat ke Bandara Toulouse, Perancis Selatan, di mana polisi telah menunggu untuk menurunkanny.

Menurut keterangan saksi, insiden pertengkaran pada pesawat dengan nomor penerbangan FR2626 itu terjadi pada Minggu malam lalu, saat seorang awak kabin berusaha menyita sebotol vodka dari penumpang nakal yang mengonsumsi alkohol selama penerbangan.

“Seorang pria ditangkap karena melakukan hubungan intim dengan seorang wanita dan kemudian kami berhenti di Prancis. Ia ditangkap dan dia hilang begitu saja dan mulai berkelahi dengan semua orang," ujar saksi mata, Jamal Stewart, mengutip The Independent.

Selain pria itu, nampak wanita bertelanjang kaki juga terekam memukul dan meneriaki penumpang lain sebelum diturunkan paksa oleh petugs sementara penumpang lain bersorak saat keduanya digiring keluar.