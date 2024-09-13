Bertema Heritage in Diversity, Apa Daya Tarik Festival Kota Lama Semarang?

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberhasilan Festival Kota Lama Semarang yang telah diadakan ke-13 kalinya dan masuk dalam jajaran event terbaik Kemenparekraf yakni Karisma Event Nusantara (KEN) tahun 2024.

“Saya memberikan apresiasi kepada Festival Kota Lama Semarang yang selama 13 tahun istiqomah, dan tahun ini kembali terpilih menjadi event terbaik nusantara dalam Karisma Event Nusantara,” ucap Sandi saat memberikan sambutan dan meninjau Pikat Wastra Nusantara yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Kota Lama di Gedung Oudetrap, Semarang, Kamis, 12 Septemberr 2024.

Festival Kota Lama merupakan event tahunan yang diprakarsai oleh Oen Semarang Foundation (OSF) didukung oleh Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai daya tarik wisata budaya dan sejarah di Kota Semarang.

Lebih lanjut Sandi menjelaskan, Festival Kota Lama yang berlangsung dari 5 sampai 15 September 2024 ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan untuk berkunjung.

Event yang bertema 'Heritage in Diversity' ini mengingatkan kembali akan keragaman dan akulturasi budaya khas Kota Semarang, dengan rangkaian kegiatan meliputi Orchestra in Diversity, Wayang on The Street, Kagama Kolaborasi, Pikat Wastra Nusantara, Festival Nyiur Nusantara, Folklore Kota Lama, Pemilihan Putra Putri Kota Lama, dan Kuliner Nostalgia Pasar Sentiling