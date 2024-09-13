Sandiaga Dorong Penguatan Ekosistem Ekraf Semarang Melalui Workshop KaTa Kreatif

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di berbagai kota di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf), Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri workshop Kabupaten/Kota Kreatif di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang, Kamis, 12 September 2024.

“Terima kasih para peserta ekonomi kreatif yang sangat antusias hari ini, kita perkuat lagi ekosistem ekonomi kreatif Semarang yang telah memilih fesyen dengan produk batik bermotif naturalis dan realistisnya sebagai subsektor unggulan,” ujar Sandi.

Dijelaskannya, di tengah isu PHK yang berdampak pada kekhawatiran perlambatan ekonomi, namun para pelaku ekonomi kreatif di Semarang ini berkomitmen untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja.

“Dan tadi saya menitipkan juga semangat untuk kerja 4 AS, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ini yang bisa nanti akan membawa kita pada peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Adapun workshop Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia yang berlangsung di Kota Semarang ini, merupakan lokasi ke-17.

Kota Semarang, yang punya sebutan Kota 'Port of Java' mempunyai pesona wisata yang luar biasa serta memiliki keragaman potensi sosial-budaya, warisan sejarah, dan alam, antara lain Kota Lama, Lawang Sewu, Simpang Lima, dan Pantai Marina.