Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil di New York Indonesia Fashion Week, Kembalikan Baliku Sukses Bikin Ratusan Pengunjung Terpukau

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:10 WIB
Tampil di New York Indonesia Fashion Week, Kembalikan Baliku Sukses Bikin Ratusan Pengunjung Terpukau
Kembalikan Baliku bakal tampil di New York Indonesia Fashion Week. (Foto: Ist)
A
A
A

KELOMPOK tari asal Jakarta, Kembalikan Baliku tampil dalam helatan New York Indonesia Fashion Week di New York, Amerika Serikat. Kelompok tari yang dominan mengangkat budaya Bali dalam pertunjukannya itu tampil pada 7 September 2024 di 128 East 28th Street, New York.

Dalam pertunjukan perdanananya di Amerika Serikat, Kembalikan Baliku membawakan tarian Legong Kraton dalam pertunjukan gelaran New York Indonesia Fashion Week. Tarian-tarian tersebut akan dibawakan oleh Syandria Kameron sebagai Condong dan Guwak, Komang Ayu Maharani sebagai Prabu Lasem, dan Ni Nyoman Widia Pertiwi sebagai Putri Rangkesari. Kembalikan Baliku mendapatkan undangan ke New York dari seorang designer fashion asal Solo, Joko SSP.

"Kembalikan Baliku dapat undangan dari New York Indonesia Fashion Week via seorang designer fashion asal Solo bernama Joko SSP," kata Syandria Kameron.

Kembalikan Baliku bakal tampil di New York Indonesia Fashion Week. (Foto: Ist)
Kembalikan Baliku bakal tampil di New York Indonesia Fashion Week. (Foto: Ist)

Dalam pertunjukan kali ini, ada ratusan undangan yang akhirnya terpukau dengan tarian yang dibawakan Kembalikan Baliku. Bahkan, sampai ada sejumlah tamu yang rela membeli tiket untuk menyaksikan mereka.

"Senang dan merasa terharu bisa mementaskan tarian asli Bali di kancah internasional," kata Syandria.

Syandria menganggap pertunjukan di Amerika Serikat adalah pencapaian tersendiri bagi Kembalikan Baliku. Sebab selain bisa menampilkan kesenian tradisional Bali di Amerika, momen ini menjadi retrospektif bagi penari Bali generasi sekarang.

"Sementara masih terus berlatih rutin dan fokus untuk beberapa acara di dalam negeri. Namun apabila ada undangan lagi dari kancah internasional, Kembalikan Baliku siap untuk mementaskan budaya Indonesia di panggung Internasional," ujar Syandria.
 

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3062179/adu_gaya_enzy_storia_dan_syifa_hadju-lkH1_large.jpg
Adu Gaya Syifa Hadju dan Enzy Storia di New York Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056889/kembalikan_baliku-RXHA_large.jpeg
Kelompok Tari Kembalikan Baliku Bakal Tampil di New York Indonesia Fashion Week, Bawakan Tarian Legong Kraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/194/2971340/tampil-di-new-york-fashion-week-seulgi-red-velvet-curi-perhatian-sm98szMw04.jpg
Tampil di New York Fashion Week, Seulgi Red Velvet Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/194/2968732/new-york-fashion-week-hengki-kawilarang-hingga-alleira-batik-unjuk-gigi-di-hari-ke-2-yk8yItrBet.jpg
New York Fashion Week: Hengki Kawilarang hingga Alleira Batik Unjuk Gigi di Hari Ke-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965868/bangga-5-desainer-indonesia-siap-guncang-new-york-fashion-week-2024-2025-l3wmGyvc1U.jpg
Bangga! 5 Desainer Indonesia Siap Guncang New York Fashion Week 2024/2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/194/2884616/indonesia-royal-gala-night-di-washington-dc-ayu-rosan-bangga-karya-desainer-indonesia-m4KzIv4rnN.jpg
Indonesia Royal Gala Night di Washington DC, Ayu Rosan Bangga Karya Desainer Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement