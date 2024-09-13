Tampil di New York Indonesia Fashion Week, Kembalikan Baliku Sukses Bikin Ratusan Pengunjung Terpukau

Kembalikan Baliku bakal tampil di New York Indonesia Fashion Week. (Foto: Ist)

KELOMPOK tari asal Jakarta, Kembalikan Baliku tampil dalam helatan New York Indonesia Fashion Week di New York, Amerika Serikat. Kelompok tari yang dominan mengangkat budaya Bali dalam pertunjukannya itu tampil pada 7 September 2024 di 128 East 28th Street, New York.

Dalam pertunjukan perdanananya di Amerika Serikat, Kembalikan Baliku membawakan tarian Legong Kraton dalam pertunjukan gelaran New York Indonesia Fashion Week. Tarian-tarian tersebut akan dibawakan oleh Syandria Kameron sebagai Condong dan Guwak, Komang Ayu Maharani sebagai Prabu Lasem, dan Ni Nyoman Widia Pertiwi sebagai Putri Rangkesari. Kembalikan Baliku mendapatkan undangan ke New York dari seorang designer fashion asal Solo, Joko SSP.

"Kembalikan Baliku dapat undangan dari New York Indonesia Fashion Week via seorang designer fashion asal Solo bernama Joko SSP," kata Syandria Kameron.

Kembalikan Baliku bakal tampil di New York Indonesia Fashion Week. (Foto: Ist)

Dalam pertunjukan kali ini, ada ratusan undangan yang akhirnya terpukau dengan tarian yang dibawakan Kembalikan Baliku. Bahkan, sampai ada sejumlah tamu yang rela membeli tiket untuk menyaksikan mereka.

"Senang dan merasa terharu bisa mementaskan tarian asli Bali di kancah internasional," kata Syandria.

Syandria menganggap pertunjukan di Amerika Serikat adalah pencapaian tersendiri bagi Kembalikan Baliku. Sebab selain bisa menampilkan kesenian tradisional Bali di Amerika, momen ini menjadi retrospektif bagi penari Bali generasi sekarang.

"Sementara masih terus berlatih rutin dan fokus untuk beberapa acara di dalam negeri. Namun apabila ada undangan lagi dari kancah internasional, Kembalikan Baliku siap untuk mementaskan budaya Indonesia di panggung Internasional," ujar Syandria.



(Leonardus Selwyn)