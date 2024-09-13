Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025, Benang Jarum Usung Koleksi Forest Toile

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:30 WIB
Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025, Benang Jarum Usung Koleksi <i>Forest Toile</i>
Benang Jarum Usung Koleksi Forest Toile di Dubai Fashion Week (Foto: Dok Benang Jarum)
LINI modest fashion Indonesia, Benang Jarum baru saja unjuk gigi di gelaran  Dubai Fashion Week S/S 25 yang  baru saja usia digelar pada  5 September 2024 di Dubai Design District (D3).

Pekan mode dan fashion show ini, diketahui dihadiri oleh sejumlah figur ternama, ajang ini menjadi sebuah tonggak pencapaian global yang semakin mengukuhkan posisi lini fesyen local Indonesia di industri fashion internasional.

Setelah sukses menampilkan koleksi di London Fashion Week S/S 23-24 dan Istanbul Modest Fashion Week, kini Benang Jarum kembali tampil memukau dengan koleksi yang elegan.

Pada fesyen show kali ini, Benang Jarum mengusung koleksi bertema Forest Toile, terinspirasi dari motif klasik toile de jouy yang menggambarkan keindahan hutan rindang, dipadukan dengan sentuhan motif garis-garis yang timeless. Perpaduan ini menciptakan tampilan yang tak hanya cantik secara visual, tetapi juga sarat akan makna, menggabungkan keindahan alam dengan elemen desain yang modern.

Foto: Dok Benang Jarum
Foto: Dok Benang Jarum

Koleksi ini menampilkan ciri khas busana dengan cutting yang elegan dan motif yang kaya akan cerita.

Foto: Dok Benang Jarum
Foto: Dok Benang Jarum

Warna-warna lembut seperti carmine rose, powder blue, white, dan french vanilla dipilih dengan cermat, mengikuti tren warna yang diprediksi akan mendominasi tahun ini dan tahun depan.

 

