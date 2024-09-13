Live Streaming di Shopee 9.9 Super Shopping Day Bikin Brand Lokal Cuan 5 Kali Lipat

BRAND lokal dan UMKM tentu tak melewatkan kesempatan emas di kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berlangsung hingga 9 September lalu untuk mendongkrak pertumbuhan bisnis mereka.

Periode kampanye belanja online yang sudah sangat familiar bagi banyak pengguna e-commerce di Indonesia ini terbukti membantu peningkatan penjualan para brand lokal hingga 5 kali lipat saat menggunakan fitur live streaming Shopee Live pada hari puncak kampanye.

Dampak pertumbuhan bisnis yang signifikan ini pun merata dirasakan oleh penjual di berbagai kota di Indonesia, seperti Jember, Bandar Lampung, dan Lombok yang turut mengalami lonjakan pesanan pada hari puncak kampanye.

Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Bagi Shopee, semua inisiatif yang kami lakukan selalu didasari oleh komitmen kami untuk memberikan lebih banyak peluang dan kemudahan berbelanja bagi seluruh ekosistem, termasuk brand lokal dan UMKM."

"Maka itu, kami sangat senang dan bangga karena kampanye 9.9 Super Shopping Day kembali disambut dengan meriah oleh masyarakat," ujarnya.