HOME WOMEN LIFE

Viral Kepala Sekolah Nikahi Mantan Muridnya, Usianya Beda 43 Tahun

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |08:09 WIB
Viral Kepala Sekolah Nikahi Mantan Muridnya, Usianya Beda 43 Tahun
Viral Kepsek Nikahi Mantan Muridnya. (Foto: TikTok)
A
A
A

VIRAL Seorang pria berusia 68 tahun menikahi perempuan berusia 27 tahun. Ternyata, pria tersebut adalah kepala sekolah yang menikahi mantan muridnya.

Pernikahan mereka yang sempat menuai kontroversi kini semakin lengkap dengan kehadiran seorang bayi yang baru lahir. Kisah cinta beda usia ini menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan.

Dari sebuah video yang di unggah oleh akun @clabsocial terlihat sebuah konten tiktok memperlihatkan foto pasangan pria berusia 68 tahun dan wanita berusia 27 tahun. Dan juga terlihat sebuah foto seorang bayi berumur 1 tahun yang merupakan anak dari pasangan tersebut.

Viral Kepsek Nikahi Mantan Muridnya

Dalam video tersebut, Pria kelahiran 1956 itu nampak bersanding dengan perempuan kelahiran 1997. Meskipun keduanya terpaut usia 43 tahun, tapi nampaknya tidak menjadikan usia tersebut sebagai hambatan.

Dari unggahan postingan akun instagram tersebut, warganet juga memberikan berbagai macam komentar di kolom komen postingan terhadap pasangan dengan jarak usia yang jauh ini.

“trus anaknya manggilnya ayah/kakek y??,” tulis @_rezky_*****

Halaman:
1 2
      
