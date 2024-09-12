Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Ide Dekorasi Ruangan Rumah Tambah Estetik Tanpa Bikin Dompet Jebol

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:30 WIB
7 Ide Dekorasi Ruangan Rumah Tambah Estetik Tanpa Bikin Dompet Jebol
Ide Dekorasi Hemat Ruangan Rumah (Foto: Pikisuperstar/Freepik)
MENDEKORASI ruangan-ruangan di rumah tidak melulu selalu harus mahal. Dengan sedikit kreativitas, Anda bisa mengubah ruangan di rumah agar semakin apik dengan biaya rendah.

Dari memanfaatkan bahan murah hingga membuat sendiri dekorasi, mengutip The Boldabode, Kamis (12/9/2024) berikut paparan ide hemat untuk mempercantik rumah tanpa menguras anggaran.

1. Manfaatkan kertas: Kertas adalah salah satu bahan termurah untuk proyek dekorasi. Anda bisa membuat karangan bunga dari kertas fotokopi atau bahkan kertas tisu metalik yang tampak menakjubkan.

2. Lukis manual: Alih-alih membeli wallpaper mahal, Anda bisa menggambar sendiri menggunakan krayon atau spidol yang bisa dihapus. Ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga bisa dibersihkan dengan mudah.

3. Tunggu diskon: Manfaatkan diskon besar dari toko cat atau toko kerajinan. Ini adalah cara mudah untuk menghemat banyak uang.

 

Halaman:
1 2
      
