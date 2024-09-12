Advertisement
HOME WOMEN LIFE

25 Aktivitas Seru Orangtua dengan Anak Remaja, Menyenangkan!

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:44 WIB
25 Aktivitas Seru Orangtua dengan Anak Remaja, Menyenangkan!
25 Aktivitas Seru Orangtua dengan Anak Remaja (Foto: Freepik)
SAAT anak sudah semakin beranjak remaja dan semakin dewasa, tak dipungkiri anak memang sudah punya hidupnya sendiri. Waktu 24 jam dari Senin hingga Minggu, rasanya tidak cukup untuk segala aktivitas pribadinya.

Seiring dengan kesibukan anak yang sudah remaja, banyak orangtua yang merasa mulai kehilangan waktu berkualitas dengan anak-anaknya.

Apalagi, ditambah lagi para orangtua tak jarang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hal lainnya. Sehingga tidak memiliki cukup waktu yang banyak untuk dihabiskan bersama keluarga.

Meski sama-sama sibuk, orangtua dan anak remaja harus tetap menghabiskan waktu yang berkualitas sebagai keluarga. Ini jadi sangat penting, menurut  salah satu studi anak  remaja yang lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtuanya,  cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih kuat dan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi.

Meningkatkan aspirasi remaja, dapat diperoleh dengan peran orang tua yang gemar membaca buku, menghadiri acara budaya, dan melibatkan remaja dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan aspirasi mereka.

Memberikan perhatian positif secara konsisten kepada anak remaja dapat membangun hubungan yang sehat, mengurangi masalah perilaku, dan mempersiapkan mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan.

 

