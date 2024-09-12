7 Tips Feng Shui untuk Mendatangkan Keberuntungan ke Rumah

SELAIN shio dan zodiak, feng shui juga bisa dibilang sangat familiar di kalangan masyarakat. Terutama jika menyangkut soal keberuntungan.

Bukan hanya keburuntungan atau hoki pribadi setiap orang, tapi juga termasuk keberuntungan soal huniana tempat tinggal. Ya, melalui feng shui ada beberapa trik yang diyakini bisa membawa hal-hal positif dan keberuntungan ke dalam rumah yang kita tinggali.

Penasaran? Berikut tujuh kiat sederhana yang dapat Anda praktikkan. Mengutip Stylematters, Kamis (12/9/2024)

1. Fokus pada pencahayaan: Cahaya yang masuk ke rumah dapat membawa energi positif. Pada siang hari, pastikan semua jendela dan tirai terbuka agar cahaya alami bisa masuk. Di malam hari, gunakan pencahayaan yang memadai dan baik untuk menjaga suasana rumah tetap terang dan penuh energi.

2. Hadirkan aquarium: Akuarium ikan adalah salah satu metode feng shui dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran. Disarankan memiliki jumlah ikan ganjil untuk menjaga keseimbangan Yin dan Yang. Jumlah ikan yang optimal adalah 9. Jika tidak memiliki akuarium, Anda dapat menggantinya dengan lukisan atau pajangan ikan.

3. Tanaman: Tanaman yang ada di rumah harus dijaga dengan baik, karena tunas dan daun yang segar menandakan datangnya keberuntungan.

Feng shui untuk rumah (Foto: Freepik)

Sebaliknya, tanaman layu mengundang energi negatif. Tanaman seperti Jade (Pohon Uang), Peace Lily, dan Golden Pothos adalah pilihan baik untuk ditempatkan di bagian timur laut rumah Anda. Hindari tanaman dengan daun runcing yang dipercaya bisa membawa energi buruk.