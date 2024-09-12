Pria Ini Meninggal Usai Cabut 23 Gigi di Satu Hari yang Sama

Pria Ini Meninggal Usai Cabut 23 Gigi di Satu Hari yang Sama (Foto: Tangkapan layar Oddity Central)

MENCABUT satu gigi saja sudah sangat menyakitkan, dan jadi situasi menakutkan bagi banyak orang. Baik tua, muda, pria atau pun wanita. Lalu bagaimana kalau gigi yang dicabut bukan hanya satu, tapi langsung puluhan gigi?

Inilah yang dialami oleh seorang pria lanjut usia di Kota Yongkang, Provinsi Zhejiang, China. Mengutip laporan OddityCentral, Kamis (12/9/2024), pria lansia tersebut meninggal dunia setelah prosedur perawatan Kesehatan gigi yang melibatkan pencabutan hingga 23 gigi.

Tidak hanya mencabut 23 gigi, di klinik gigi yang sama, pria lansia tersebut juga melakoni prosedur pemasangan 12 implan gigi dalam satu sesi.

Dirasa tak wajar, insiden ini akhirnya memicu penyelidikan oleh pihak berwenang setempat setelah putri almarhum, Ibu Shu, mengajukan pengaduan ke Biro Kesehatan Kota.

Ibu Shu menyampaikan bahwa ayahnya mengalami rasa sakit yang luar biasa selama 13 hari terakhir, sebelum akhirnya meninggal dunia. Shu mengungkao, ayahnya terkena serangan jantung pada tanggal 28 Agustus.

Sang putri mengklaim, prosedur pencabutan dan implant gigi yang dilakukan oleh klinik gigi setempat itulah sebagai penyebab kematian mendadak ayahnya dan meminta agar pihak yang bertanggung jawab untuk bisa segera diadili.