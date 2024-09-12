Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Jefri Nichol Sigap Bantu Warga yang Jatuh, Netizen: Super Baik Hati!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:33 WIB
Viral Momen Jefri Nichol Sigap Bantu Warga yang Jatuh, Netizen: Super Baik Hati!
Viral Momen Jefri Nichol Refleks Bantu Warga yang Jatuh (Foto: TikTok @wulannfauziah)
A
A
A

JEFRI Nichol bukan rahasia lagi memang jadi salah satu actor muda yang menjadi idola banyak dari perempuan di Indonesia.  Selain jago akting, ia juga memiliki paras tampan dan gaya yang macho, sangat maskulin.

Cowok 25 tahun itu belum lama ini menjadi perbincangan netizen karena aksi mulianya. Terungkap di linimasa sosial media, aksi keren refleks dirinya membantu seseorang yang terjatuh.

Momen  ini terungkap lewat video yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok @wulannfauziah. Dalam video tersebut, Nichol  terlihat sedang berjalan di area parkiran bersama tiga bodyguards yang mengelilingi dirinya untuk berjaga.

Tak sengaja, seseorang di depan Nichol tiba-tiba terjatuh dengan lemas.  Tak banyak omong, sontak bintang film film Dear Nathan itu pun langsung membantu mengangkat pria yang terjatuh di depannya tersebut.

jefri nichol (TikTok)

Selain itu, meski dihalangi oleh para bodyguard, namun Jefri tetap mencoba memastikan keadaan sang pria baik-baik saja pasca terjatuh ke tanah.

jefri nichol (TikTok)

“Lo gak apa-apa ngab?,” tanya Jefri dalam video tersebut.

 

Telusuri berita women lainnya
