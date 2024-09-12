Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:04 WIB
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Selebgram Cantik Laurencia Santoso. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAURENCIA Santoso merupakan salah satu selebgram yang cukup terkenal di dunia maya. Kini dia sibuk sebagai pengusaha dengan menjual berbagai barang-barang impor dengan membuka jastip atau jasa titip.

Tak hanya jago berbisnis, Laurencia juga memiliki paras cantik dan menawan. Seperti pada postingan terbarunya dia menunjukkan gaya makeup flawless yang memesona. Berikut ulasannya dari Instagram @laurenciasantoso.

Cantik dengan makeup flawless

Laurencia Santoso

Potret Laurencia saat menjalani pemotretan dengan gaya semi formal. Polesan makeup flawless nuansa nude membuat tampilannya terlihat makin cantik. Laurencia menambahkan lipstik pink sehingga terlihat lebih fresh. Sementara itu, rambut panjangnya digerai dengan tatanan wavy hair. 

Tampil semi formal

Laurencia Santoso

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/194/3057341/dara_agung-BpkJ_large.jpg
Outfit Kantoran ala Selebgram Dara Agung Ariani, Feminin dengan Sentuhan Warna Pink
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement