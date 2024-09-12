Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless

LAURENCIA Santoso merupakan salah satu selebgram yang cukup terkenal di dunia maya. Kini dia sibuk sebagai pengusaha dengan menjual berbagai barang-barang impor dengan membuka jastip atau jasa titip.

Tak hanya jago berbisnis, Laurencia juga memiliki paras cantik dan menawan. Seperti pada postingan terbarunya dia menunjukkan gaya makeup flawless yang memesona. Berikut ulasannya dari Instagram @laurenciasantoso.

Cantik dengan makeup flawless

Potret Laurencia saat menjalani pemotretan dengan gaya semi formal. Polesan makeup flawless nuansa nude membuat tampilannya terlihat makin cantik. Laurencia menambahkan lipstik pink sehingga terlihat lebih fresh. Sementara itu, rambut panjangnya digerai dengan tatanan wavy hair.

Tampil semi formal