HOME WOMEN LIFE

Tampilan Menggemaskan Celine Evangelista yang Baru-Baru Ini Marahi Ria Andrews

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:03 WIB
Tampilan Menggemaskan Celine Evangelista yang Baru-Baru Ini Marahi Ria Andrews
Potret Menggemaskan Celine Evangelista. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Celine Evangelista ikut terseret setelah kabar pernikahan diam-diam sang mantan suami, Stefan William dengan Ria Andrews. Bahkan belum lama ini Celine dibuat geram dengan tingkah Ria yang menyinggung kedua anaknya saat live di media sosial.

Sata live di media sosial, Ria menyebut sudah pernah bertemu dengan kedua anak Celine. Celine pun tak terima nama anaknya disebut, ia menegaskan bahwa sang mantan dan istri barunya tak perlu lagi mengusik kedua buah hatinya.

Dia bahkan sempat memberikan peringatan soal biaya sekolah anak-anaknya dengan Stefan. Mengingat kontaknya diblokir oleh pihak Stefan saat meminta uang bayaran sekolah. "Jangan usik, ganggu-ganggu anak gua. Kalau mau ganggu, biayain dulu noh. Udah peringatan kedua buat biaya sekolah, ribet lu, nguntungin nggak, ngeribetin iya, butuh pengakuan banget sih," kata Celine.

Dibalik kisruh kehidupan pribadinya, Celine masih aktif di dunia hiburan dengan tampil di berbagai program acara. Belum lama ini juga dia sempat menjalani pemotretan dengan tema piknik. Penasaran seperti apa? berikut ulasannya dari Instagram @celine_evangelista.

Pakai dress pink

Celine Evangelista

Potret cantik Celine Evangelista saat jalani pemotretan dengan tema piknik. Celine tampil gemas dengan dress baby doll warna pink kotak-kotak. Parasnya terlihat cantik sambil tersenyum manis ke arah kamera.

Duduk santai

Celine Evangelista

Ibu empat anak ini terlihat duduk santai di sofa ditemani boneka beruang besar. Mengenakan dress pink, kulit putih dan mulus Celine makin terpancar. Penampilan Celine bak ABG.

 

