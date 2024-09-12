5 Potret Fuji Nonton Konser Bruno Mars, Tampil Menyala dengan Rambut Dikepang

SEJUMLAH artis Tanah Air terpantau menonton konser Bruno Mars yang digelar di JIS, salah satunya adalah Fujianti Utami alias Fuji. Bruno Mars sendiri akan menggelar konser selama tiga hari.

Seperti biasa, Fuji tampil dengan outfit yang totalitas seperti penonton lainnya untuk menonton konser Bruno Mars. Fuji tampil ‘menyala’ dengan outfit seksi berwarna merah. Seperti apa potretnya? berikut diantaranya, melansir dari akun Instagramnya, @fuji_an.

Tampil cantik dengan gaya rambut kepang



Fuji tampil dengan gaya rambut kepang dua saat nonton konser Bruno Mars. Selain memberikan penampilan yang ‘swag’, gaya rambutnya juga membuatnya jadi anti gerah di tengah kerumunan penonton.

Menyala dengan atasan halterneck merah



Fuji memilih mengenakan atasan berupa blouse halterneck berwarna merah ‘menyala’ dengan detail bunga mawar di bagian tengahnya. Ia tampak memadukannya dengan celana jeans panjang.

Seksi dengan ekspresi fierce



Selain karena outfitnya, ekspresi fierce Fuji di potret ini juga membuat aura seksinya tampak terpancar. Gaya rambutnya juga sukses membuatnya tampil lebih berbeda.