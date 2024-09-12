Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion Bagikan Rahasia Parenting, Bercengkraman dengan Anak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:09 WIB
Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion Bagikan Rahasia Parenting, Bercengkraman dengan Anak
Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion Bagikan Rahasia Parenting, Bercengkraman dengan Anak (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Banyak cara dilakukan orangtua untuk berkomunikasi dan mengajar sesuatu kepada sang anak. Tidak terkecuali artis Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion.

Belum lama ini, pasangan artis muda itu membagikan cara mengasuh anak, Dia Sekala Bumi. Dalam video yang diunggah Ditto di akun sosial medianya tersebut, terlihat moment Ayudia Bing Slamet dan sang anak sedang bercengkrama santai.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @dittoayudic itu, Ayu dalam balutan mukena berwarna hitam sedang mengajarkan anaknya berbicara dengan intonasi yang baik dan benar. 

Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion Bagikan Rahasia Parenting, Bercengkraman dengan Anak
Ayudia Bing Slamet dan Dito Percussion Bagikan Rahasia Parenting, Bercengkraman dengan Anak

“Guys pada nanya cara parenting kan? Coba matanya digedein kayak Ayudia,” tulis Ditto dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (12/9/2024). 

“Gimana,” tanya Ayu.

Halaman:
1 2 3
      
