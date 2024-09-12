Viral Potret Nathan Tjoe-A-On Menggerutu ketika Tanda Tangan Jersey, Kenapa?

BANYAK momen menarik terjadi usai laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang mempertemukan Indonesia dengan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Salah satunya yang viral, seperti yang dialami oleh pemain timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On. Pemain dengan nomor punggung 22 ini, terekam kamera sempat berkeluh-kesah saat hendak menandatangani jersey milik penonton.

Potret Nathan sedang menggerutu tersebut, terungkap lewat video yang dibagikan oleh akun X (Twitter) @ikscpw. Memperlihatkan Nathan sedang ngedumel ketika menandatangani jersey tersebut.

Namun tenang dulu, Nathan bukan marah kepada penggemar yang meminta tanda tangan di jersey timnas tersebut, melainkan kepada seseorang yang tak masuk dalam rekaman tersebut.

"Mas mas nopung 22 mau ngesign jersey aja ngomel wkwkwkwk," bunyi keterangan dalam unggahan video di akun @ikscpw yang sudah mendapat lebih dari 625ribu kali penayangan tersebut, dikutip Kamis (12/9/2024)

Disebutkan lebih lanjut, Nathan menggerutu karena sempat kesulitan saat menandatangani kaus jersey tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada seseorang yang ada di dekatnya untuk memegangi membentangkan jersey, agar ia bisa menggoreskan tinta di kaus berlambang Garuda tersebut dengan lancar.