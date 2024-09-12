Mina Twice Terpilih Jadi Duta Merek Perhiasan Prancis, Boucheron

ANGGOTA girl grup populer Korea Selatan TWICE, Myoui Mina, resmi menjadi duta baru Boucheron, merek perhiasan Prancis. Dikenal karena kecantikannya dan gayanya yang berani, Mina adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai Boucheron, yang menekankan keberanian dan keunikan.

Dengan peran barunya, Mina menjadi bintang kampanye baru merek perhiasan ini. Sejak meluncurkan karya pertamanya bersama TWICE pada tahun 2015, Mina telah sukses hingga ke seluruh dunia.

TWICE memang berhasil menarik penggemar internasional dengan musik pop inovatif dan penampilan panggung yang indah. Mina sendiri dengan kemampuan dan bakatnya yang luar biasa telah meraih kesuksesan besar di industri musik dan fashion.



Kolaborasi Mina dengan Boucheron merupakan langkah penting dalam kariernya, melengkapi peran sebelumnya sebagai duta global merek Jepang SK-II dan kolaborasinya dengan merek mewah Metrocity Korea Selatan.

"Di Boucheron kami menghargai kreativitas, keberanian, dan keunikan. MINA nilai-nilai ini yang kami pegang sangat berarti. Dia memutuskan untuk mengejar mimpinya dan mengejar karir artistik," kata Hélène Poulit-Duquesne, CEO Maison Boucheron.



"Dengan kepribadiannya yang unik, energi yang menular, dan kepribadian yang berani, dia adalah duta yang sempurna untuk DPR kami. Saya bangga menyambut MINA ke dalam keluarga Boucheron," tambah dia.

Iklan ini menunjukkan luasnya dunia Boucheron . Dengan hadirnya Mina, Boucheron berharap kolaborasi ini akan membawa warna dan kesuksesan baru serta meningkatkan nilai-nilai seniman antara artis dan brand.



(Martin Bagya Kertiyasa)