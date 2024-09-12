Diiringi Lagu Marry You, Ini Momen Romantis Para Pria Lamar Kekasihnya di Konser Bruno Mars

BRUNO Mars sukses menggelar konser hari pertama dalam rangkaian turnya di Jakarta bulan ini. Konser hari pertama tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, semalam.

Tentu konser pelantun 24K Magic menjadi kenangan tak terlupakan bagi ribuan penonton yang memadati JIS malam tadi. Sudah cukup lama mereka menantikan untuk bernyanyi dan berjingkrak ria bersama penyanyi kesayangannya.

Selain itu, beberapa momen manis tercipta yang mungkin tak akan pernah terulang kembali bagi beberapa penonton. Ternyata banyak lelaki yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan momen berkesan yang beda dari biasanya saat melamar kekasihnya.

Ditengah riuh suara penonton yang menggema saat bernyanyi bersama Bruno Mars, beberapa lelaki di area berbeda kompak berlutut untuk melamar pujaan hatinya. Sesuai lagu yang tengah dibawakan, mereka mengutarakan ajakan menikah kepada sang kekasih. Kumpulan video momen lamaran romantis saat lagu Marry You ini pun dibagikan oleh akun Instagram @rumpi_gosip.