HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Labubu, yang Viral karena Dipakai Lisa Blackpink?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |08:09 WIB
Apa Itu Labubu, yang Viral karena Dipakai Lisa Blackpink?
Lisa BLACKPINK Main Labubu. (Foto: Instagram)
GANTUNGAN boneka Labubu kembali viral usai dipakai personel Blackpink, Lalisa Manobal atau yang kerap disapa Lisa Blackpink. Dia tertangkap kamera menggunakan mainan karakter monster berbulu warna-warni yang menggemaskan.

Melansir berbagai sumber, gantungan Labubu original dijual oleh perusahaan mainan PopMart. Mainan ini tidak hanya menarik minat penggemar mainan, tapi juga selebriti yang tertarik untuk membuatnya sebagai gantungan.

Sebagai informasi, Labubu pertama kali diciptakan oleh seniman asal Hong Kong, Kasing Lung, pada 2015 lalu. Karakter tersebut terinspirasi dari mitologi Nordik yang identik dengan ciri khas fisik, seperti telinga runcing, gigi tajam menonjol dari mulutnya, perawakan senyum nakal. 

Labubu

Kemudian 4 tahun berjalan, Kasing Lung berkerja sama dengan perusahaan asal China, Popmart, untuk mengubah Labubu menjadi sebuah mainan yang dijual dalam kotak tertutup. Kolaborasi tersebut membuat Labubu diproduksi dalam berbagai format, seperti boneka, action figure, hingga gantungan tas.

