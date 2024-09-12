Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Selfie Cantik Aurelie Moeremans, Ngakunya Sih Mau Buang Sampah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |06:06 WIB
Selfie Cantik Aurelie Moeremans, Ngakunya Sih Mau Buang Sampah
Selfie Cantik Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURELIE Moeremans salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Melalui akun Instagram pribadinya, Aurelie pun cukup sering membagikan aktivitasnya.

Postingannya di Instagram tentu ditunggu-tunggu oleh netizen. Pasalnya parasnya yang cantik dan menggoda, kerap bikin netizen salah fokus.

Seperti pada postingan terbarunya, perempuan kelahiran 1993 ini mengunggah foto dirinya saat selfie. Dia begitu memesona dengan polesan makeup natural, ditambah lagi langit biru yang tak kalah cantik dengannya.

Penasaran seperti apa foto selfie Aurelie Moeremans? Berikut ulasannya dari Instagram @aurelie, Senin (9/9/2024).

Foto selfie

Aurelie Moeremans

Potret cantik Aurelie saat foto selfie dengan latar langit biru. Dia terlihat memakai baju dengan spaghetti strap warna hitam. Artis 31 tahun ini memberikan ekspresi wajah fierce dengan rambut yang sedikit berantakan karena terhempas angin.

"Kak aurelie cantik banget," ucap @ibnu***

Tampil dengan makeup natural

Aurelie Moeremans

Wajah cantik kekasih dari  Tyler Bigenho begitu terpancar di foto ini. Dia memakai makeup natural dengan sentuhan lipstik warna nude. Aurelie menambahkan beberapa aksesori seperti kalung dan juga anting pada tampilannya. Meskipun rambutnya berantakan, namun tak mengurangi pesonanya.

"Cakep banget," sambung @itsbei***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159142/aurelie_moeremans-oCYn_large.jpg
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140110/aurelie_moeremans-gEdb_large.jpg
Aurelie Moeremans Menangis Lihat Hasil MRI, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136955/aurelie_moeremans-zy3u_large.jpg
Aurelie Moeremans Gegar Otak, Mohon Doa Jelang Jalani MRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134386/aurel_hermansyah-8743_large.jpg
Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127215/aurelie_moeremans-xmH0_large.jpg
Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement