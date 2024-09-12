Selfie Cantik Aurelie Moeremans, Ngakunya Sih Mau Buang Sampah

AURELIE Moeremans salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Melalui akun Instagram pribadinya, Aurelie pun cukup sering membagikan aktivitasnya.

Postingannya di Instagram tentu ditunggu-tunggu oleh netizen. Pasalnya parasnya yang cantik dan menggoda, kerap bikin netizen salah fokus.

Seperti pada postingan terbarunya, perempuan kelahiran 1993 ini mengunggah foto dirinya saat selfie. Dia begitu memesona dengan polesan makeup natural, ditambah lagi langit biru yang tak kalah cantik dengannya.

Penasaran seperti apa foto selfie Aurelie Moeremans? Berikut ulasannya dari Instagram @aurelie, Senin (9/9/2024).

Foto selfie

Potret cantik Aurelie saat foto selfie dengan latar langit biru. Dia terlihat memakai baju dengan spaghetti strap warna hitam. Artis 31 tahun ini memberikan ekspresi wajah fierce dengan rambut yang sedikit berantakan karena terhempas angin.

"Kak aurelie cantik banget," ucap @ibnu***

Tampil dengan makeup natural

Wajah cantik kekasih dari Tyler Bigenho begitu terpancar di foto ini. Dia memakai makeup natural dengan sentuhan lipstik warna nude. Aurelie menambahkan beberapa aksesori seperti kalung dan juga anting pada tampilannya. Meskipun rambutnya berantakan, namun tak mengurangi pesonanya.

"Cakep banget," sambung @itsbei***