Anak Malas Sikat Gigi? Ini Tips Jitu ala Hamish Daud

MENYIKAT gigi secara rutin menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan gigi dan mulut. Alhasil kebiasaan ini harus menjadi rutinitas yang dilakukan setiap hari sejak dini.

Artis Hamish Daud pun membagikan tips untuk para orangtua agar anak-anaknya tidak malas menyikat gigi dan menjadikan rutinitas tersebut menjadi aktivitas yang menyenangkan.

Menurutnya, setiap orangtua sebaiknya tidak memaksa anak untuk menyikat gigi dua kali sehari sesuai yang dianjurkan. Melainkann harus memutar otak, membuat anak menjadi terbiasa menyikat gigi tanpa dipaksa karena dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan sebuah kewajiban yang membosankan.

"Sebenarnya sedikit PR untuk orangtua, bikin fun activity dari awal, karena ini sangat bergantung ke orangtua," ujar Hamish Daud dalam acara konferensi pers Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) Pepsodent di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Salah satu cara yang dilakukan Hamish Daud adalah mengajak putrinya, Zalina menyikat gigi bersama di depan wastafel dengan cermin Bersama sang istri, Raisa, mereka menyiapkan sebuah tangga kecil untuk Zalina naiki agar tubuhnya sejajar dengan cermin. Sehingga, Zalina bisa melihat sendiri giginya di cermin.

"Kita bikin tangga di wastafelnya untuk anak bisa berdiri di depan wastafel supaya nggak hilang wajahnya dari cermin jadi sambil lihat kaca," katanya.

Hamish dan Raisa juga kerap menemani Zalina untuk menjelaskan cara menyikat gigi yang benar agar efektif untuk membersihkan giginya dari sisa-sisa makanan

"Bisa sambil sama-sama, memastikan menggosok semua giginya karena anak-anak suka asal, sikat lidah juga," katanya.

Zalina yang sempat mengalami masalah gigi berlubang pun belakangan ini semakin rajin untuk sikat gigi karena dia takut giginya kembali berlubang dan harus pergi ke dokter. Zalina ternyata menjadi trauma jika harus ke dokter gigi usai mengobati giginya yang berlubang. Tapi saat ini Hamish dan Raisa berusaha menghilangkan trauma yang dialami putrinya itu.