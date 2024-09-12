Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jerawat Bukan untuk Dipencet! Simak Penjelasan Dokter Tirta untuk Perawatan Kulit yang Aman

MNC Portal , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:54 WIB
Jerawat Bukan untuk Dipencet! Simak Penjelasan Dokter Tirta untuk Perawatan Kulit yang Aman
Dokter Tirta, (Foto: Youtube)
A
A
A

Dokter yang juga sebagai influencer dokter Tirta, kerap membagikan mitos atau fakta yang terjadi di masyarakat. Menggunakan bahasa ringan dan mudah dimengerti, Tirta pun mengupasnya secara infrormatif.

Seperti belum lama ini, Tirta membahasan tentang jerawat. Banyak yang percaya bahwa memencet jerawat adalah solusi terbaik, namun ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut justru dapat memperparah infeksi.

Selain itu, Tirta juga membahas mengenai mitos terkait masturbasi dapat mencegah serangan jantung. Pria yang memiliki nama lengkap Tirta Mandira Hudhi itu menekankan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kedua hal tersebut.

Mitos atau fakta lainnya yang dibahas yakni penanganan luka bakar. Tirta menegaskan bahwa luka bakar tidak boleh diolesi kecap, odol, atau es batu. Sebaliknya, luka bakar sebaiknya segera dibilas dengan air mengalir. Penggunaan es batu malah bisa memperparah kerusakan kulit, terutama jika luka bakar disebabkan oleh bahan kimia.

Pembahasan lainnya terkait kentut yang sering kali dianggap dapat menyebabkan bau napas jika ditahan. Faktanya, menahan kentut tidak berhubungan dengan bau napas namun bisa menimbulkan masalah serius pada usus seperti ileus obstruktif yang dapat menyebabkan pembengkakan dan pecahnya usus.

Semua pembahasan tersebut dikupas habis di akun sosial media dokter Tirta. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun YouTube @tirtapengpengpeng agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terkini!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Telusuri berita women lainnya
