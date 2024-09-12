Cara Menurunkan Berat Badan ala Dewi Hughes, Nyaris Turun 100 Kilogram

CARA menurunkan berat badan ala Dewi Hughes menarik untuk diketahui. Berat badan presenter Dewi Hughes kini nyaris menyentuh angka 50 kilogram. Wanita berusia 46 tahun itu mengaku berdiet bukan tanpa alasan. Dia sengaja fokus menurunkan bobot tubuh lantaran mengalami sejumlah penyakit.

Keputusannya untuk berdiet diawali saat berat badannya sudah mencapai 150 kilogram. Kala itu Dewi Hughes kerap merasa badannya selalu sakit dan mengandalkan suntikan pain killer dari dokter untuk mengatasinya. Meskipun sudah bolak balik ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pengobatan, sakit pinggang Hughes tetap tak kunjung sembuh.

Oleh karena itu, Hughes memutuskan mencari cara lain untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya itu. Karena faktor obesitas dinyatakan sebagai pemicu utama segala penyakitnya, Hughes pun langsung memilih berdiet. Melansir dari berbagai sumber, Kamis (12/09/2024), berikut cara menurunkan berat badan ala Dewi Hughes.

Cara Menurunkan Berat Badan ala Dewi Hughes

1. Mengonsumsi Real Food

Dewi Hughes memilih untuk hanya mengonsumsi makanan yang disebut real food, yaitu makanan yang tumbuh di bumi tanpa melalui proses masak atau olahan. Dia menghindari makanan yang telah diproses, dikalengkan, atau dimasak berulang kali.

“Saya makan semua yang natural. Jadi, real, asli, tidak pakai diproses, tidak dikalengin, tidak dimasak berulang-ulang,” ujar Hughes seperti dikutip dari video YouTube official Ini Baru Empat Mata pada November 2019.

Dengan fokus pada makanan sehat ini, Hughes berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 40 kg dalam waktu delapan bulan. Ia juga meninggalkan makanan yang mengandung banyak lemak, seperti cake dan makanan manis lainnya, yang dapat menyebabkan penumpukan lemak di tubuh.

2. Hipnoterapi untuk Pola Hidup Sehat

Selain mengatur pola makan, Dewi Hughes juga menggunakan hipnoterapi sebagai metode untuk menjaga pola pikirnya tetap positif dan terfokus pada tujuan. Hipnoterapi membantu dirinya untuk mensugesti diri agar konsisten menerapkan pola hidup sehat. Menurut Hughes, metode ini dapat membantu seseorang merasa kenyang dan puas dengan pilihan makanan sehat tanpa merasa terpaksa atau tersiksa.

“Diet saya namanya itu diet kenyang. Apa pun boleh dimakan asalkan makanan yang dikonsumsi kaya nutrisi dan bergizi,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Okezone.

3. Olahraga Rutin

Selain mengatur pola makan dan hipnoterapi, olahraga menjadi bagian penting dalam perjalanan penurunan berat badan Dewi Hughes. Dia rutin melakukan olahraga ringan seperti bersepeda setiap minggu. Selain itu, Hughes juga menyukai metode olahraga yang lebih tenang seperti meditasi dan latihan pernapasan untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuhnya.