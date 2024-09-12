Tak Hanya Susu Ikan dan Sapi, Susu Kambing Ternyata Bermanfaat bagi Kesehatan Lho!

SUSU ikan tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Hal ini lantaran Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan susu ikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan siang gratis.

Diketahui, susu ikan terbuat dari ikan yang diambil konsentrat proteinnya, kemudian protein itu dicampur dengan zat-zat lain, sehingga menghasilkan produk semacam susu. Susu ikan sendiri juga memiliki kandungan yang tak kalah bagus dari susu sapi. Bahkan omega 3 dari susu ikan lebih tinggi dari susu sapi.

Selain susu ikan dan susu sapi, ada juga susu kambing yang ternyata juga memiliki banyak manfaatnya untuk tubuh. Tak heran bila hampir tiga perempat penduduk dunia mengonsumsi susu kambing, karena kemudahan memelihara kambing dibandingkan sapi di negara-negara berkembang.

Tak hanya itu, dari segi nutrisi, susu kambing juga cukup lengkap, di dalam satu gelas susu kambing, mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan gula. Selain itu, susu kambing merupakan sumber Vitamin A yang sangat baik.

Dari tekstur sendiri, susu kambing lebih kental dan lebih lembut daripada susu sapi atau susu nabati, dan susu kambing memiliki lebih banyak nutrisi yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Lantas apa saja manfaat susu kambing untuk kesehatan? Berikut ulasannya dari Webmd, Kamis (12/9/2024).

Potensi Manfaat Kesehatan dari Susu Kambing





1. Mengurangi risiko katarak

Susu kambing merupakan sumber Vitamin A yang sangat baik. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin A yang cukup dapat membantu mengurangi risiko katarak, beberapa jenis kanker, dan bahkan membantu anak-anak melawan penyakit campak.

2. Mudah dicerna

Dibandingkan dengan susu sapi, susu kedelai, atau susu kacang, susu kambing memiliki lebih banyak protein per sajian. Dan, protein dalam susu kambing tampaknya lebih mudah dicerna, yang berarti tubuh Anda dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Susu kambing juga mengandung lebih banyak protein daripada susu almond atau susu beras.

3. Minim menyebabkan alergi

Beberapa orang yang alergi terhadap susu sapi mungkin merasa bahwa susu kambing tidak memicu alergi mereka. Sebuah penelitian menemukan sekitar satu dari empat bayi yang alergi terhadap susu sapi tidak alergi terhadap susu kambing.

Jika Anda alergi terhadap susu sapi, Anda dapat meminta dokter untuk menguji apakah Anda dapat mentoleransi susu kambing dengan aman. Jika Anda tahu Anda memiliki alergi susu sapi, Anda tidak boleh mengonsumsi susu kambing tanpa berkonsultasi dengan dokter.