Cegah Insomnia dengan Tips dari Dokter Tirta, Simak Penjelasannya dalam Konten YouTube

DOKTER Tirta seorang dokter sekaligus kreator konten terkenal, Pada kontennya kali ini membahas tentang dampak begadang. Banyak netizen bertanya tentang perbedaan begadang dan kurang tidur. Dalam jawabannya, dr. Tirta menekankan bahwa begadang adalah kondisi ketika seseorang tidak tidur sama sekali sepanjang malam.

Sedangkan kurang tidur adalah tidur dengan durasi yang tidak cukup. Kedua kondisi ini, jika berlangsung terus-menerus pastinya memiliki dampak kesehatan yang serius. Dokter Tirta menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki jam biologis alami yang berfungsi memulihkan dan meregenerasi sel tubuh, terutama pada malam hari.

Salah satu proses penting adalah regenerasi otot yang terjadi saat tidur. Ketika seseorang begadang, proses ini terganggu dan meskipun seseorang mencoba mengganti tidur di siang hari kualitas tidur malam tidak bisa tergantikan. Bagi pekerja shift malam, dr. Tirta menegaskan bahwa risiko kesehatan sudah menjadi bagian dari pilihan mereka.

Namun, dr. Tirta memberikan tips penting yaitu pastikan untuk mendapatkan istirahat semaksimal mungkin di waktu yang tersedia. Jika ada masalah gangguan tidur seperti sulit tidur atau insomnia, dr. Tirta menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter saraf yang spesialis menangani masalah tidur.

Selain itu, dr. Tirta juga mengingatkan bahwa kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur terutama paparan cahaya dari layar dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas tidur. Tingkat stres yang tinggi juga menjadi faktor lain yang sering membuat seseorang sulit tidur.

Dalam kontennya ini dr. Tirta ini juga memberikan sebuah nasihat penting, tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci menjaga kesehatan di masa depan. Untuk kalian yang ingin tahu edukasi kesehatan lainnya, bisa langsung kunjungi akun YouTube di @tirtapengpengpeng.

(Leonardus Selwyn)