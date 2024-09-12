Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lari Lebih Aman dan Nyaman dengan Sepatu Lokal, Rekomendasi Terbaru dari Dokter Tirta

Kamis, 12 September 2024 |06:00 WIB
Lari Lebih Aman dan Nyaman dengan Sepatu Lokal, Rekomendasi Terbaru dari Dokter Tirta
Dokter Tirta rekomendasikan sepatu lokal yang aman dan nyaman. (Foto: YouTube dr. Tirta)
DOKTER Tirta seorang dokter dan konten kreator terkenal, membagikan ulasan sepatu lari dalam konten YouTube. Kali ini, dr. Tirta merekomendasikan sepatu lari dari brand lokal unerd dengan model terbaru Bourka. Menurut dr. Tirta, sepatu ini menawarkan daya tahan luar biasa dan cocok digunakan untuk pelari yang mencari sepatu awet dengan harga terjangkau.

Sepatu unerd bourka ini memiliki keunggulan utama pada solnya yang terbuat dari material rubber, membuatnya mampu bertahan hingga 500 kilometer. Kombinasi bahan phylon, EVA (Ethylene - Vinyl Acetate), dan tambahan plate TPU (Thermoplastic Polyurethane) pada bagian sol juga menambah kenyamanan saat berlari terutama untuk jarak lima hingga 15 kilometer.

Dokter Tirta

Dokter Tirta menekankan bahwa sepatu ini ideal untuk lari jarak pendek dan menengah namun belum disarankan untuk maraton penuh. Desain unerd bourka juga tidak kalah menarik. Warna-warnanya yang cerah seperti hijau dan biru stabilo menjadi pilihan, dirancang agar mudah terlihat oleh pengguna jalan saat berlari terutama di kondisi gelap.

Sepatu ini dilengkapi dengan fitur 3M reflective di bagian depan yang dapat menambah faktor keamanan bagi pelari. Upper sepatu terbuat dari kombinasi mesh dan knit yang lembut memastikan sirkulasi udara tetap optimal dan kaki tetap nyaman.

Meskipun sepatu ini memiliki banyak keunggulan, dr. Tirta mengakui ada sedikit kelemahan pada tali pipih yang cukup menyulitkan saat dipakai. Namun, dengan harga sekitar Rp300.000, sepatu ini dinilai sangat worth it, terutama untuk pelari yang mencari sepatu lokal tapi memiliki kualitas yang tinggi.

Untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, kunjungi akun @tirtapengpengpeng untuk ulasan lengkap dan rekomendasi menarik lainnya.

(Leonardus Selwyn)

      
