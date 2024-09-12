Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mau Berat Badan Ideal? Dokter Tirta Bagikan Resep Rahasia di Channel YouTube Pribadinya

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |02:00 WIB
Mau Berat Badan Ideal? Dokter Tirta Bagikan Resep Rahasia di Channel YouTube Pribadinya
Dokter Tirta bagikan resep berat badan ideal. (Foto: YouTube dr. Tirta)
A
A
A

DOKTER Tirta adalah dokter yang dikenal dengan akun media sosialnya tirtapengpengpeng sering membahas berbagai mitos dan fakta yang ramai diperbincangkan di media sosial. Konten-kontennya selalu mendapatkan perhatian besar, terbukti dari jumlah views yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dr. Tirta bagikan memang dicari oleh banyak orang.

Salah satu topik yang menarik perhatian adalah cara menambah berat badan bagi orang yang kurus. Dokter Tirta memberikan saran yang jelas yaitu dengan latihan angkat beban, memenuhi kebutuhan nutrisi terutama protein, dan istirahat yang cukup. Menurut dr. Tirta, kombinasi ini adalah kunci untuk menambah massa otot dan mencapai berat badan ideal secara sehat.

Tidak hanya itu, dr. Tirta juga membahas pengaruh rokok terhadap performa olahraga. Dia menegaskan bahwa berhenti merokok dapat meningkatkan performa fisik secara signifikan. Bagi para perokok yang masih aktif berolahraga, dr. Tirta menyarankan untuk membayangkan seberapa jauh peningkatan performa mereka jika berhenti merokok.

Dokter Tirta

Selain itu, dr. Tirta mengupas mitos mengenai energy gel yang disebut dapat merusak ginjal. Dokter Tirta menjelaskan bahwa energy gel aman digunakan selama diminum dengan benar, terutama saat melakukan olahraga berat. Dokter Tirta menyoroti pentingnya makanan sebelum lari seperti pisang yang dapat membantu mencegah kram otot dan menjaga kelistrikan tubuh tetap stabil.

Terakhir, dr. Tirta menyinggung tentang kerokan sebuah metode tradisional yang sering digunakan untuk meredakan pegal-pegal. Dokter Tirta menegaskan bahwa kerokan dapat efektif jika dilakukan dengan cara yang benar, namun harus dihindari jika berpotensi menyebabkan cedera kulit. Untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terkini, jangan lupa kunjungi akun YouTube di @tirtapengpengpeng.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement