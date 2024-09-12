Mau Berat Badan Ideal? Dokter Tirta Bagikan Resep Rahasia di Channel YouTube Pribadinya

DOKTER Tirta adalah dokter yang dikenal dengan akun media sosialnya tirtapengpengpeng sering membahas berbagai mitos dan fakta yang ramai diperbincangkan di media sosial. Konten-kontennya selalu mendapatkan perhatian besar, terbukti dari jumlah views yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dr. Tirta bagikan memang dicari oleh banyak orang.

Salah satu topik yang menarik perhatian adalah cara menambah berat badan bagi orang yang kurus. Dokter Tirta memberikan saran yang jelas yaitu dengan latihan angkat beban, memenuhi kebutuhan nutrisi terutama protein, dan istirahat yang cukup. Menurut dr. Tirta, kombinasi ini adalah kunci untuk menambah massa otot dan mencapai berat badan ideal secara sehat.

Tidak hanya itu, dr. Tirta juga membahas pengaruh rokok terhadap performa olahraga. Dia menegaskan bahwa berhenti merokok dapat meningkatkan performa fisik secara signifikan. Bagi para perokok yang masih aktif berolahraga, dr. Tirta menyarankan untuk membayangkan seberapa jauh peningkatan performa mereka jika berhenti merokok.

Selain itu, dr. Tirta mengupas mitos mengenai energy gel yang disebut dapat merusak ginjal. Dokter Tirta menjelaskan bahwa energy gel aman digunakan selama diminum dengan benar, terutama saat melakukan olahraga berat. Dokter Tirta menyoroti pentingnya makanan sebelum lari seperti pisang yang dapat membantu mencegah kram otot dan menjaga kelistrikan tubuh tetap stabil.

Terakhir, dr. Tirta menyinggung tentang kerokan sebuah metode tradisional yang sering digunakan untuk meredakan pegal-pegal. Dokter Tirta menegaskan bahwa kerokan dapat efektif jika dilakukan dengan cara yang benar, namun harus dihindari jika berpotensi menyebabkan cedera kulit. Untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terkini, jangan lupa kunjungi akun YouTube di @tirtapengpengpeng.

(Leonardus Selwyn)