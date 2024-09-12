Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vaksin Mpox Disebut Vaksin Eksperimental, Kemenkes Buka Suara

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:53 WIB
Vaksin Mpox Disebut Vaksin Eksperimental, Kemenkes Buka Suara
Vaksin Mpox disebut vaksin eksperimental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini beredar narasi yang mengklaim bahwa vaksin Mpox yang dipersiapkan di Indonesia adalah vaksin eksperimental. Bahkan, klaim tersebut disertai ajakan agar masyarakat menolak vaksin Mpox.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI lantas memastikan, bahwa informasi tersebut hoaks alias tidak benar. Juru Bicara Kemenkes RI, dr. Mohammad Syahril menegaskan, bahkan penggunaan vaksin Mpox di Indonesia telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Ini artinya, vaksin Mpox dapat diberikan dalam situasi darurat kesehatan. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) turut memantau keamanan dan memastikan manfaat pemberian vaksin Mpox sebagai upaya pencegahan penularan virus Mpox (MPXV).

“Vaksin Mpox sudah menerima Emergency Use Listing (EUL) dari WHO dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, yang berarti vaksin ini boleh digunakan dalam kondisi darurat,” ujar Syahril, melansir dari laman resmi Kemenkes, Kamis, (12/9/2024).

“BPOM dengan Komnas KIPI yang independen terus memantau penggunaan vaksin ini untuk memastikan keamanan dan manfaatnya,” sambungnya.

Vaksin Mpox

Saat ini, vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), yaitu vaksin turunan cacar (smallpox) generasi ketiga yang bersifat non-replicating. Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN telah dilakukan sejak 2023, setelah ditemukan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.

Pilihan Jenis Vaksin Mpox

Berdasarkan dokumen WHO berjudul 'Weekly Epidemiological Record: Smallpox and Mpox (Orthopoxviruses) Vaccine Position Paper' yang diterbitkan pada 23 Agustus 2024, ada tiga vaksin yang dapat digunakan untuk pencegahan Mpox. Ketiga vaksin ini awalnya untuk pencegahan cacar, tetapi kemudian dikembangkan dan diperluas penggunaannya untuk pencegahan Mpox.

Pertama MVA-BN. Vaksin ini disetujui tahun 2013 untuk pencegahan cacar di Kanada dan Uni Eropa yang menyasar kelompok orang berusia 18 tahun ke atas. Pada 2019, MVA-BN disetujui untuk pencegahan cacar dan Mpox pada orang dewasa di Amerika Serikat.

Pada tahun yang sama, Kanada memperluas MVA-BN untuk pencegahan Mpox. Pada 22 Juli 2022, Uni Eropa menyetujui MVA-BN untuk pencegahan Mpox pada orang dewasa. MVA-BN tidak dilisensikan untuk orang di bawah usia 18 tahun. Kedua, LC16m8. Di Jepang, LC16m8 dilisensikan pada 1975 untuk penyakit cacar tanpa batasan usia dan diperluas untuk pencegahan Mpox pada Agustus 2022. LC16m8 yang digunakan merupakan vaksin cacar generasi ketiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/481/3116156/vaksin_influenza_penting_diberikan_pada_ibu_hamil_ini_kata_dokter-Lx4E_large.jpg
Vaksin Influenza Penting Diberikan pada Ibu Hamil, Ini Kata Dokter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/481/3072009/vaksin-pHxJ_large.jpg
Penelitian Sebut Vaksin Flu Cegah Resiko Rawat Inap Sebesar 34,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/481/3071126/vaksin-HfvX_large.jpg
Peneliti Sukses Ciptakan Vaksin Baru OvarianVax, Mampu Cegah Kanker Ovarium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/481/3068465/indonesia-lakukan-3-uji-vaksin-tuberkulosis-ini-penjelasan-menkes-11lkkSP9G4.jpg
Indonesia Lakukan 3 Uji Vaksin Tuberkulosis, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/481/3062058/menkes-dorong-produksi-vaksin-dalam-negeri-untuk-perkuat-ketahanan-kesehatan-nasional-A6gkqvaxkg.jpg
Menkes Dorong Produksi Vaksin dalam Negeri untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/481/3061919/vaksin-mpox-sudah-disetujui-who-dan-bpom-ini-pilihan-jenisnya-WdSMWPqjzN.jpg
Vaksin Mpox Sudah Disetujui WHO dan BPOM, Ini Pilihan Jenisnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement