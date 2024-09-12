Advertisement
HEALTH

Menkes Resmikan 4 Klinik di RSAB Harapan Kita Jakbar, Ada Pelayanan Bayi Tabung

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:00 WIB
Menkes Resmikan 4 Klinik di RSAB Harapan Kita Jakbar, Ada Pelayanan Bayi Tabung
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Okezone/ Riana Rizkia)
A
A
A

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meresmikan empat klinik yang berada di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta Barat. Adapun empat klinik tersebut adalah Klinik Eksekutif Edelweiss, Klinik Eksekutif Amarylis, Klinik MELATI (Teknologi Reproduksi Berbantu) dan Klinik Utama Harapan Kita.

"Saya hari ini ke rumah sakit harapan kita meresmikan klinik eksekutif, nah harapan kita ini terkenal karena mereka yang bisa melakukan bayi tabung pertama," kata Budi usai peresmian di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (12/9/2024).

Salah satu klinik, kata Budi, akan melayani Teknologi reproduksi berbantu atau in vitro fertilization (bayi tabung).

"Indonesia setiap tahunnya tuh antara 60 ribu sampai 70 ribu yang ga bisa punya anak, nah mereka kan mencari layanan untuk bisa punya anak, yang bisa dilayani baru sekitar 12 ribu," katanya.

Budi Gunadi Sadikin

Telusuri berita women lainnya
