Menkes Buka Peluang Mediasi dengan Komite Solidaritas Profesi Terkait Kematian Peserta PPDS Undip

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku sangat terbuka dengan fasilitas mediasi yang diberikan Bareskrim Polri, untuk pihaknya dengan Komite Solidaritas Profesi.

Diketahui, Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes dan Dirjen Yankes Kemenkes, atas dugaan berita bohong terkait kematian peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip).

Bareskrim Polri belum menerima laporan tersebut, dan menawarkan untuk memediasi Komite Solidaritas Profesi dengan pejabat Kemenkes.

"Ya artinya kalau mereka (Komite Solidaritas Profesi) mau dateng (ke Mabes Polri untuk mediasi) silahkan," kata Budi saat ditemui di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (12/9/2024).

Meskipun terbuka soal itu, namun Budi mengaku belum menerima undangan mediasi dari Bareskrim Mabes Polri.

"Saya belum dikontak," ucapnya.