HOME WOMEN FOOD

Modal Rp50 Ribuan Bisa Masak Menu Jepang ala Resto, Ini Resepnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:04 WIB
Modal Rp50 Ribuan Bisa Masak Menu Jepang ala Resto, Ini Resepnya
Resep Chicken Nanban dengan Modal Rp50 Ribu. (Foto: TikTok)
A
A
A

TANGGAL tua sudah di depan mata, sebagian tentunya sudah mulai berhemat hingga akhir bulan. Biasanya salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menekan bujet belanja makanan.

Namun tak perlu khawatir, meski budget mepet Anda tetap bisa masak menu mewah di rumah lho. Salah satu konten kreator TikTok @arsyandwianto membagikan tutorial memanfaatkan uang Rp50 ribu jadi makanan mewah.

"Syan bisa masak pakai budget 50k gak?," tanya sang videografer.

"Bisa dong, let's go," katanya.

Rencananya, Arsyan akan membuat menu agedashi tofu dan chicken nanban. Pertama-tama, pria bernama Arsyan itu pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan masakan. Tentunya bahan masakan yang dibeli sesuai porsi dan budget.

Aryan membeli bahan-bahan seperti jahe dengan harga Rp1.172, bawang putih Rp1.140, telur ayam Rp7.068, dan bahan lainnya seperti daun bawang, bawang bombay, dan tofu. Tota dari belanjaan itu adalah Rp52 ribu. "Lebih-lebih dikit gak apa-apalah ya, kelebihan Rp2 ribu," katanya

Resep agedashi tofu
Bahan:
Tofu
Tepung maizena 
400 ml air
2 sachet instan dashi
2 sdm soy sauce
2 sdm mirin
cornstarch curry (opsional)

Halaman:
1 2
      
