Marshanda Bagikan Tampilan Terbarunya dalam Balutan Hijab, Elegan dan Bikin Adem

ARTIS cantik Marshanda sempat menjadi pembicaraan banyak orang karena keputusannya untuk melepas hijab. Hal itu dia lakukan setelah bercerai dari Ben Kasyafani.

Namun baru-baru ini Marshanda mengunggah foto terbarunya dalam balutan hijab. Paras cantik Marshanda begitu terpancar di foto tersebut.

Marshanda tampil memakai blouse warna biru dipadukan dengan flare pants warna putih. Marshanda menambahkan hijab dan inner ciput warna broken white.

Gaya Marshanda makin kece dengan shoulder bag putih yang dia pakai. Marshanda nampak pose sambil memamerkan senyum manisnya.