HOME WOMEN FASHION

Marshanda Bagikan Tampilan Terbarunya dalam Balutan Hijab, Elegan dan Bikin Adem

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:11 WIB
Marshanda Bagikan Tampilan Terbarunya dalam Balutan Hijab, Elegan dan Bikin Adem
Marshanda dengan Balutan Hijab. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Marshanda sempat menjadi pembicaraan banyak orang karena keputusannya untuk melepas hijab. Hal itu dia lakukan setelah bercerai dari Ben Kasyafani.

Namun baru-baru ini Marshanda mengunggah foto terbarunya dalam balutan hijab. Paras cantik Marshanda begitu terpancar di foto tersebut.

Marshanda

Marshanda tampil memakai blouse warna biru dipadukan dengan flare pants warna putih. Marshanda menambahkan hijab dan inner ciput warna broken white.

Gaya Marshanda makin kece dengan shoulder bag putih yang dia pakai. Marshanda nampak pose sambil memamerkan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
