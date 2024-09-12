Buttonscarves Debut di Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025

JENAMA Indonesia Buttonscarves, melebarkan sayapnya dengan menghadiri Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025. Brand fashion dan lifestyle ternama dari Jakarta ini kembali melanjutkan langkah besar di kancah internasional.

Setelah sukses di New York Fashion Week A/W 23-24, London Fashion Week S/S 23-24, Kuala Lumpur Fashion Week, dan Istanbul Modest Fashion Week, Buttonscarves kini menjajal pasarnya di Timur Tengah.

Buttonscarves pun membawa koleksi Lucent Dusk. Koleksi ini hadir dengan estetika palet warna netral, menonjolkan perpaduan material mewah seperti satin, jacquard, tweed, katun, dan organza. Aksen seperti pola emboss dan beads menjadikan koleksi ini terlihat statement dan menawan.

Dalam pertunjukan ini, Buttonscarves juga menghadirkan sesuatu yang kreatif dan inovatif dengan menampilkan tas ikoniknya dalam ukuran yang lebih besar daripada ukuran pada umumnya, seperti Nina Bag, Mindy Bag, dan Beverly Bag.

"Dengan tampil di Dubai Fashion Week, kami menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi kreativitas dan semangat. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menjadikan Buttonscarves sebagai brand global yang dikenal luas, menginspirasi, dan juga membanggakan Indonesia di kancah internasional," tutur CEO Buttonscarves, Linda Anggrea, dalam keterangan tertulisnya.

Dubai Fashion Week S/S 25 diselenggarakan di Dubai Design District (D3) dan mengundang sejumlah tamu penting serta pesohor ternama dari berbagai penjuru dunia. Diantaranya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, H.E Husin Bagis, atase dari kedutaan besar Indonesia di Abu Dhabi, serta para pesohor dari Indonesia Alyssa Daguise, Putri Marino, dan Laura Basuki.