800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya
800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya
800 Nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya. Orang tua bayi perempuan Islami dapat menggunakan nama ini sebagai referensi untuk memilih nama untuk anak perempuan mereka, karena mereka pasti ingin anak mereka diberi nama yang memiliki makna yang baik.
Jauh sebelum bayi lahir, orang biasanya menentukan namanya. Hal ini menyebabkan orang tua berusaha mencari nama yang unik dan memiliki makna yang kuat untuk anak mereka.
Berikut 800 nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya:
Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad A
Aabidah – Wanita yang taat beribadah
Aadila – Adil, tidak memihak
Aafiya – Sehat, bebas dari penyakit
Aakifah – Fokus, yang tekun beribadah
Aaleeza – Bahagia, ceria
Aaliyat – Tinggi, mulia
Aamaal – Harapan, impian
Aasima – Pelindung, penjaga
Aaliyah – Mulia, tinggi derajatnya
Aamira – Yang memakmurkan
Aarifah – Mengetahui, mengenal
Aasiya – Nama seorang istri Firaun yang beriman kepada Allah
Aasiyah – Penyembuh, penyelesai masalah
Adiba – Beradab, sopan
Adila – Adil, jujur
Adira – Kuat, berani
Afifah – Terhormat, suci
Afra – Malam ke-13 bulan purnama
Afsana – Kisah, cerita
Ahlam – Impian, cita-cita
Aida – Hadiah, pemberian
Aisha – Hidup, kehidupan
Aiza – Mulia, dihormati
Alaia – Mulia, dihormati
Aleena – Lembut, halus
Aliyah – Tinggi, luhur
Alma – Wanita yang baik hati dan penuh kasih
Amal – Harapan, cita-cita
Amara – Abadi, yang cantik
Ameera – Putri, pemimpin
Amina – Terpercaya, aman
Amira – Putri, pemimpin
Amirah – Pemimpin yang baik
Amna – Aman, damai
Anisa – Gadis, wanita
Anisah – Sahabat, teman yang setia
Aqilla – Berakal, panda
Areeba – Cerdas, pandai
Arfa – Mulia, tinggi derajatnya
Arisha – Tinggi, megah
Arwa – Cantik, indah
Asfa – Murni, suci
Asiya – Penyembuh, penenang
Asma – Nama yang indah
Asra – Perjalanan malam
Atifa – Penuh kasih sayang
Ayesha – Hidup, kehidupan
Azima – Berani, kuat
Azra – Suci, perawan
Azzahra – Bercahaya, bersinar
Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad B
Badiya – Unik, tidak ada bandingannya
Bahira – Brilian, cemerlang
Balqis – Ratu dari Saba, nama Ratu Bilqis yang disebutkan dalam Al-Quran
Basma – Senyuman
Batoul – Gadis suci
Bilqis – Nama Ratu Saba, cerdas
Bisma – Senyuman yang cantik
Bariha – Cemerlang, berkilau
Bushra – Kabar baik, berita gembira
Badiha – Insting, intuisi
Badriya – Seperti bulan purnama
Baraka – Berkah, berkat
Barirah – Salehah, setia
Basmah – Senyum yang lembut
Batul – Gadis yang suci
Batinah – Wanita yang penuh kebijaksanaan
Buthayna – Wanita yang cantik
Badiyah – Unggul, menonjol
Bahiyya – Cemerlang, indah
Barakah – Berkat, rahmat
Bilqees – Nama ratu yang bijaksana, elegan
Busaina – Cantik, menawan
Bushainah – Anggun, cantik
Buthaynah – Wanita yang memikat
Badia – Indah, luar biasa
Buthaina – Muda dan cantik
Bashira – Pembawa kabar baik
Basimah – Yang tersenyum
Bushaina – Anggun, memikat
Bahiyah – Sangat cantik
Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad C
Caila – Mahkota kemenangan
Cala – Bentuk baru, modern
Camila – Sempurna, tanpa cela
Chafia – Pelindung, penjaga
Chaira – Murni, suci
Chana – Bahagia, senang
Chazia – Yang dihargai, dihormati
Chafika – Simpati, yang penyayang
Chaima – Yang memiliki tanda lahir
Charifa – Mulia, terhormat
Chayra – Yang baik hati, penuh berkah
Cireen – Murni, jernih
Calaia – Bentuk baru, unik
Calisa – Kecantikan yang menawan
Caliya – Tinggi, luhur
Cyra – Bulan, terang benderang
Celya – Surga, langit
Chalwa – Manis, lembut
Camilia – Kuat, sempurna
Caisara – Kemenangan, kejayaan
Ciji – Imut
Calia – Berkembang, maju
Chandraa – Cantik
Cezira – Bulan, bercahaya
Chayra – Kebajikan, kebaikan