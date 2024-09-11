800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya

800 Nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya. Orang tua bayi perempuan Islami dapat menggunakan nama ini sebagai referensi untuk memilih nama untuk anak perempuan mereka, karena mereka pasti ingin anak mereka diberi nama yang memiliki makna yang baik.

Jauh sebelum bayi lahir, orang biasanya menentukan namanya. Hal ini menyebabkan orang tua berusaha mencari nama yang unik dan memiliki makna yang kuat untuk anak mereka.

Berikut 800 nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya:

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad A

Aabidah – Wanita yang taat beribadah Aadila – Adil, tidak memihak Aafiya – Sehat, bebas dari penyakit Aakifah – Fokus, yang tekun beribadah Aaleeza – Bahagia, ceria Aaliyat – Tinggi, mulia Aamaal – Harapan, impian Aasima – Pelindung, penjaga Aaliyah – Mulia, tinggi derajatnya Aamira – Yang memakmurkan Aarifah – Mengetahui, mengenal Aasiya – Nama seorang istri Firaun yang beriman kepada Allah Aasiyah – Penyembuh, penyelesai masalah Adiba – Beradab, sopan Adila – Adil, jujur Adira – Kuat, berani Afifah – Terhormat, suci Afra – Malam ke-13 bulan purnama Afsana – Kisah, cerita Ahlam – Impian, cita-cita Aida – Hadiah, pemberian Aisha – Hidup, kehidupan Aiza – Mulia, dihormati Alaia – Mulia, dihormati Aleena – Lembut, halus Aliyah – Tinggi, luhur Alma – Wanita yang baik hati dan penuh kasih Amal – Harapan, cita-cita Amara – Abadi, yang cantik Ameera – Putri, pemimpin Amina – Terpercaya, aman Amira – Putri, pemimpin Amirah – Pemimpin yang baik Amna – Aman, damai Anisa – Gadis, wanita Anisah – Sahabat, teman yang setia Aqilla – Berakal, panda Areeba – Cerdas, pandai Arfa – Mulia, tinggi derajatnya Arisha – Tinggi, megah Arwa – Cantik, indah Asfa – Murni, suci Asiya – Penyembuh, penenang Asma – Nama yang indah Asra – Perjalanan malam Atifa – Penuh kasih sayang Ayesha – Hidup, kehidupan Azima – Berani, kuat Azra – Suci, perawan Azzahra – Bercahaya, bersinar

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad B

Badiya – Unik, tidak ada bandingannya Bahira – Brilian, cemerlang Balqis – Ratu dari Saba, nama Ratu Bilqis yang disebutkan dalam Al-Quran Basma – Senyuman Batoul – Gadis suci Bilqis – Nama Ratu Saba, cerdas Bisma – Senyuman yang cantik Bariha – Cemerlang, berkilau Bushra – Kabar baik, berita gembira Badiha – Insting, intuisi Badriya – Seperti bulan purnama Baraka – Berkah, berkat Barirah – Salehah, setia Basmah – Senyum yang lembut Batul – Gadis yang suci Batinah – Wanita yang penuh kebijaksanaan Buthayna – Wanita yang cantik Badiyah – Unggul, menonjol Bahiyya – Cemerlang, indah Barakah – Berkat, rahmat Bilqees – Nama ratu yang bijaksana, elegan Busaina – Cantik, menawan Bushainah – Anggun, cantik Buthaynah – Wanita yang memikat Badia – Indah, luar biasa Buthaina – Muda dan cantik Bashira – Pembawa kabar baik Basimah – Yang tersenyum Bushaina – Anggun, memikat Bahiyah – Sangat cantik

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad C