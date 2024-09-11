Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:43 WIB
800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya
800 Nama Perempuan Islami Modern A-Z Lengkap dengan Maknanya (Foto: Freepik)
A
A
A

800 Nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya. Orang tua bayi perempuan Islami dapat menggunakan nama ini sebagai referensi untuk memilih nama untuk anak perempuan mereka, karena mereka pasti ingin anak mereka diberi nama yang memiliki makna yang baik.

Jauh sebelum bayi lahir, orang biasanya menentukan namanya. Hal ini menyebabkan orang tua berusaha mencari nama yang unik dan memiliki makna yang kuat untuk anak mereka.

Berikut 800 nama perempuan islami modern A-Z lengkap dengan maknanya:

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad A

  1. Aabidah – Wanita yang taat beribadah
  2. Aadila – Adil, tidak memihak
  3. Aafiya – Sehat, bebas dari penyakit
  4. Aakifah – Fokus, yang tekun beribadah
  5. Aaleeza – Bahagia, ceria
  6. Aaliyat – Tinggi, mulia
  7. Aamaal – Harapan, impian
  8. Aasima – Pelindung, penjaga
  9. Aaliyah – Mulia, tinggi derajatnya
  10. Aamira – Yang memakmurkan
  11. Aarifah – Mengetahui, mengenal
  12. Aasiya – Nama seorang istri Firaun yang beriman kepada Allah
  13. Aasiyah – Penyembuh, penyelesai masalah
  14. Adiba – Beradab, sopan
  15. Adila – Adil, jujur
  16. Adira – Kuat, berani
  17. Afifah – Terhormat, suci
  18. Afra – Malam ke-13 bulan purnama
  19. Afsana – Kisah, cerita
  20. Ahlam – Impian, cita-cita
  21. Aida – Hadiah, pemberian
  22. Aisha – Hidup, kehidupan
  23. Aiza – Mulia, dihormati
  24. Alaia – Mulia, dihormati
  25. Aleena – Lembut, halus
  26. Aliyah – Tinggi, luhur
  27. Alma – Wanita yang baik hati dan penuh kasih
  28. Amal – Harapan, cita-cita
  29. Amara – Abadi, yang cantik
  30. Ameera – Putri, pemimpin
  31. Amina – Terpercaya, aman
  32. Amira – Putri, pemimpin
  33. Amirah – Pemimpin yang baik
  34. Amna – Aman, damai
  35. Anisa – Gadis, wanita
  36. Anisah – Sahabat, teman yang setia
  37. Aqilla – Berakal, panda
  38. Areeba – Cerdas, pandai
  39. Arfa – Mulia, tinggi derajatnya
  40. Arisha – Tinggi, megah
  41. Arwa – Cantik, indah
  42. Asfa – Murni, suci
  43. Asiya – Penyembuh, penenang
  44. Asma – Nama yang indah
  45. Asra – Perjalanan malam
  46. Atifa – Penuh kasih sayang
  47. Ayesha – Hidup, kehidupan
  48. Azima – Berani, kuat
  49. Azra – Suci, perawan
  50. Azzahra – Bercahaya, bersinar

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad B

  1. Badiya – Unik, tidak ada bandingannya
  2. Bahira – Brilian, cemerlang
  3. Balqis – Ratu dari Saba, nama Ratu Bilqis yang disebutkan dalam Al-Quran
  4. Basma – Senyuman
  5. Batoul – Gadis suci
  6. Bilqis – Nama Ratu Saba, cerdas
  7. Bisma – Senyuman yang cantik
  8. Bariha – Cemerlang, berkilau
  9. Bushra – Kabar baik, berita gembira
  10. Badiha – Insting, intuisi
  11. Badriya – Seperti bulan purnama
  12. Baraka – Berkah, berkat
  13. Barirah – Salehah, setia
  14. Basmah – Senyum yang lembut
  15. Batul – Gadis yang suci
  16. Batinah – Wanita yang penuh kebijaksanaan
  17. Buthayna – Wanita yang cantik
  18. Badiyah – Unggul, menonjol
  19. Bahiyya – Cemerlang, indah
  20. Barakah – Berkat, rahmat
  21. Bilqees – Nama ratu yang bijaksana, elegan
  22. Busaina – Cantik, menawan
  23. Bushainah – Anggun, cantik
  24. Buthaynah – Wanita yang memikat
  25. Badia – Indah, luar biasa
  26. Buthaina – Muda dan cantik
  27. Bashira – Pembawa kabar baik
  28. Basimah – Yang tersenyum
  29. Bushaina – Anggun, memikat
  30. Bahiyah – Sangat cantik

Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Abjad C

  1. Caila – Mahkota kemenangan
  2. Cala – Bentuk baru, modern
  3. Camila – Sempurna, tanpa cela
  4. Chafia – Pelindung, penjaga
  5. Chaira – Murni, suci
  6. Chana – Bahagia, senang
  7. Chazia – Yang dihargai, dihormati
  8. Chafika – Simpati, yang penyayang
  9. Chaima – Yang memiliki tanda lahir
  10. Charifa – Mulia, terhormat
  11. Chayra – Yang baik hati, penuh berkah
  12. Cireen – Murni, jernih
  13. Calaia – Bentuk baru, unik
  14. Calisa – Kecantikan yang menawan
  15. Caliya – Tinggi, luhur
  16. Cyra – Bulan, terang benderang
  17. Celya – Surga, langit
  18. Chalwa – Manis, lembut
  19. Camilia – Kuat, sempurna
  20. Caisara – Kemenangan, kejayaan
  21. Ciji – Imut
  22. Calia – Berkembang, maju
  23. Chandraa – Cantik
  24. Cezira – Bulan, bercahaya
  25. Chayra – Kebajikan, kebaikan
 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement