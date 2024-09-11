800 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya

800 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya ini dapat menjadi inspirasi untuk kalian para calon orangtua. Memilih nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orang tua.

Nama tidak hanya menjadi identitas seumur hidup, tetapi juga sering kali mencerminkan harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anaknya. Dalam tradisi Islam, nama yang diberikan biasanya mengandung makna yang baik dan penuh berkah, karena diyakini nama adalah doa.

Jika Anda sedang mencari nama bayi laki-laki Islami yang modern namun tetap sarat makna, berikut ini adalah 100 pilihan nama yang bisa menjadi inspirasi:

NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : A

Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih Aman bermakna melindungi Amani bermakna kesejahteraanku Amar bermakna yang ramai Amir bermakna pangeran Amjad bermakna mulia, saleh Ammar bermakna berumur panjang Amran bermakna yang memakmurkan Amrin bermakna perintah Amrun bermakna yang memakmurkan Amzar bermakna yang mulia Anas bermakna cinta kasih, kemesraan Anfa bermakna harga diri Anwar bermakna lampu Aqlan bermakna kebijakan Arfan bermakna kecerdasan Armaan bermakna mengharapkan Arsh bermakna kekuasaan, mahkota, langit, murni Arsyad bermakna yang sangat cerdik Artanabil bermakna teguh dan dapat memimpin As’ad bermakna penuh bahagia Asadel bermakna yang paling makmur Asfa bermakna yang suci Ashari bermakna kesembuhan Askari bermakna pejuang Aslam bermakna sangat Islami Asnawi bermakna berseri, gemilang Asraf bermakna sangat mulia Assajid bermakna orang yang bersujud Ata bermakna hadiah Atha bermakna kebaikan Athafariz bermakna anugerah berupa karisma Athaillah bermakna karunia, anugerah Allah Athalla bermakna anugerah Allah Athar bermakna suci Athaya bermakna hadiah, karunia, petunjuk Athif bermakna berbelas kasih Athifun bermakna kasih sayang Auladi bermakna anakku Awad bermakna penghargaan Awrad bermakna anak muda Awwab bermakna yang sangat taat kepada Tuhan Ayaaz bermakna dihormati Ayamin bermakna diberkati rahmat Allah Aydan bermakna bersemangat Aydin bermakna cerdas Ayman bermakna beruntung Aynan bermakna dua mata air Aysar bermakna mudah Ayskaa bermakna bersih, suci Aamir bermakna bijaksana, cerdas Aaqil bermakna bijaksana, cerdas Aarif bermakna berpengetahuan Aariz bermakna terhormat, cerdas Abbasy bermakna rajin berusaha Abdah bermakna hambanya Abdan bermakna hamba Abdar bermakna berkilauan, kaya Abdul bermakna hamba Abdulaliyy bermakna laki-laki yang dihormati dan bermartabat Abdulazaz bermakna hamba Allah yang luar biasa Abdulfataah bermakna seseorang yang mengalahkan musuhnya Abdulghani bermakna bermartabat dan membantu semua Abdullah bermakna hamba Allah Abdulmu’izz bermakna dia yang layak dipuji Abizard bermakna tambang emas Abrisam bermakna lembut Adhil bermakna berbudi luhur, adil Adili bermakna keadilan Adli bermakna adil Adnan bermakna penenang hati Adskhan bermakna kesatria Affandi bermakna gelar yang tinggi Afham bermakna pandai Afnan bermakna wajah tampan yang berseri-seri Afzal bermakna paling bagus Agam bermakna pandai Ahda bermakna mendapat petunjuk Ahmad bermakna terpuji Ahsan bermakna lebih, paling baik Aijaz bermakna diberkati Akbar bermakna pria besar Akeem bermakna bijaksana, berwawasan luas Akif bermakna berbakti Akma bermakna pemimpin Akmal bermakna sempurna, sangat pandai Akram bermakna paling dermawan Akyas bermakna bijak, cerdas Ala bermakna kaum bangsawan Alauddin bermakna ketinggian agama Alfarezi bermakna selalu bersemangat dalam bekerja Alham bermakna memperoleh ilham Ali bermakna kedudukan yang mulia Alif bermakna lembut Alim bermakna bijaksana belajar Aliyy bermakna tertinggi, terhebat, mulia, luar biasa Altair bermakna elang terbang Altamis bermakna panglima Althaf bermakna lemah lembut Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih

NAMA BAYI LAKI - LAKI ISLAM HURUF : B

Basman bermakna banyak tersenyum Bassam bermakna selalu tersenyum Basyar bermakna pembawa berita baik Basyir bermakna penyampai berita gembira Bayazid bermakna orang suci Bayyan bermakna orang yang jelas dan transparan Bazla bermakna bijaksana Bazug bermakna waktu subuh Behrooz bermakna orang yang beruntung dan membantu rakyatnya Behrouz bermakna keberuntungan Behzad bermakna jujur, perhatian Bilal bermakna sahabat Rasulullah SAW. Bilfaqih bermakna memahami ilmu fikih Bishr bermakna sukacita Burairah bermakna berbakti, berbuat baik Burhan bermakna alasan, bukti, petunjuk Baahir bermakna mempesona, cemerlang Baashiro bermakna berani, setia Baasim bermakna tersenyum Bachar bermakna penuh kebahagiaan Badar bermakna bulan purnama Badr bermakna bulan purnama Badran bermakna bulan purnama Badruzzaman bermakna bulan yang menerangi peradaban Badsyah bermakna raja keberuntungan Baha bermakna indah, bagus, pesona Bahadar bermakna lelaki pemberani Bahaudin bermakna sinar agama Baheen bermakna mulia Bahi bermakna indah, sempurna Bahir bermakna menawan, rupawan, tampan Bahiyy bermakna keagungan iman Bahjaj bermakna hidup dalam kemegahan Bahr bermakna lautan Bahran bermakna bercahaya Bahtiar bermakna kaya, sejahtera, sentosa Bahy bermakna tampan Baihaqi bermakna imam perawi hadis Baim bermakna penguasa yang baik Bais bermakna tentara Bakhtiar bermakna bahagia Bakri bermakna kemudahan Balaj bermakna berkilau, bersinar Banin bermakna bijak Baqila bermakna tampan, awet muda Baqiro bermakna pria terpelajar Baqiyya bermakna banyak bertahan Barakah bermakna diberkati Bardia bermakna pangeran Bariq bermakna bercahaya Barir bermakna setia Barra bermakna keteguhan, berkah Tuhan Baryal bermakna sukses Barz bermakna cerdas Barzin bermakna pemberani, tampan Basel bermakna berani Bashar bermakna pembawa kabar gembira Basharaat bermakna orang yang lihai dalam berbisnis Basheer bermakna yang membawa kabar gembira Bashir bermakna pembawa kabar gembira Basil bermakna pemberani Basir bermakna bijaksana Basira bermakna bijaksana, cerdas, cerdik Basit bermakna melimpah nikmat

NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : C