800 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya
800 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya ini dapat menjadi inspirasi untuk kalian para calon orangtua. Memilih nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orang tua.
Nama tidak hanya menjadi identitas seumur hidup, tetapi juga sering kali mencerminkan harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anaknya. Dalam tradisi Islam, nama yang diberikan biasanya mengandung makna yang baik dan penuh berkah, karena diyakini nama adalah doa.
Jika Anda sedang mencari nama bayi laki-laki Islami yang modern namun tetap sarat makna, berikut ini adalah 100 pilihan nama yang bisa menjadi inspirasi:
NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : A
Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih
Aman bermakna melindungi
Amani bermakna kesejahteraanku
Amar bermakna yang ramai
Amir bermakna pangeran
Amjad bermakna mulia, saleh
Ammar bermakna berumur panjang
Amran bermakna yang memakmurkan
Amrin bermakna perintah
Amrun bermakna yang memakmurkan
Amzar bermakna yang mulia
Anas bermakna cinta kasih, kemesraan
Anfa bermakna harga diri
Anwar bermakna lampu
Aqlan bermakna kebijakan
Arfan bermakna kecerdasan
Armaan bermakna mengharapkan
Arsh bermakna kekuasaan, mahkota, langit, murni
Arsyad bermakna yang sangat cerdik
Artanabil bermakna teguh dan dapat memimpin
As’ad bermakna penuh bahagia
Asadel bermakna yang paling makmur
Asfa bermakna yang suci
Ashari bermakna kesembuhan
Askari bermakna pejuang
Aslam bermakna sangat Islami
Asnawi bermakna berseri, gemilang
Asraf bermakna sangat mulia
Assajid bermakna orang yang bersujud
Ata bermakna hadiah
Atha bermakna kebaikan
Athafariz bermakna anugerah berupa karisma
Athaillah bermakna karunia, anugerah Allah
Athalla bermakna anugerah Allah
Athar bermakna suci
Athaya bermakna hadiah, karunia, petunjuk
Athif bermakna berbelas kasih
Athifun bermakna kasih sayang
Auladi bermakna anakku
Awad bermakna penghargaan
Awrad bermakna anak muda
Awwab bermakna yang sangat taat kepada Tuhan
Ayaaz bermakna dihormati
Ayamin bermakna diberkati rahmat Allah
Aydan bermakna bersemangat
Aydin bermakna cerdas
Ayman bermakna beruntung
Aynan bermakna dua mata air
Aysar bermakna mudah
Ayskaa bermakna bersih, suci
Aamir bermakna bijaksana, cerdas
Aaqil bermakna bijaksana, cerdas
Aarif bermakna berpengetahuan
Aariz bermakna terhormat, cerdas
Abbasy bermakna rajin berusaha
Abdah bermakna hambanya
Abdan bermakna hamba
Abdar bermakna berkilauan, kaya
Abdul bermakna hamba
Abdulaliyy bermakna laki-laki yang dihormati dan bermartabat
Abdulazaz bermakna hamba Allah yang luar biasa
Abdulfataah bermakna seseorang yang mengalahkan musuhnya
Abdulghani bermakna bermartabat dan membantu semua
Abdullah bermakna hamba Allah
Abdulmu’izz bermakna dia yang layak dipuji
Abizard bermakna tambang emas
Abrisam bermakna lembut
Adhil bermakna berbudi luhur, adil
Adili bermakna keadilan
Adli bermakna adil
Adnan bermakna penenang hati
Adskhan bermakna kesatria
Affandi bermakna gelar yang tinggi
Afham bermakna pandai
Afnan bermakna wajah tampan yang berseri-seri
Afzal bermakna paling bagus
Agam bermakna pandai
Ahda bermakna mendapat petunjuk
Ahmad bermakna terpuji
Ahsan bermakna lebih, paling baik
Aijaz bermakna diberkati
Akbar bermakna pria besar
Akeem bermakna bijaksana, berwawasan luas
Akif bermakna berbakti
Akma bermakna pemimpin
Akmal bermakna sempurna, sangat pandai
Akram bermakna paling dermawan
Akyas bermakna bijak, cerdas
Ala bermakna kaum bangsawan
Alauddin bermakna ketinggian agama
Alfarezi bermakna selalu bersemangat dalam bekerja
Alham bermakna memperoleh ilham
Ali bermakna kedudukan yang mulia
Alif bermakna lembut
Alim bermakna bijaksana belajar
Aliyy bermakna tertinggi, terhebat, mulia, luar biasa
Altair bermakna elang terbang
Altamis bermakna panglima
Althaf bermakna lemah lembut
Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih
NAMA BAYI LAKI - LAKI ISLAM HURUF : B
Basman bermakna banyak tersenyum
Bassam bermakna selalu tersenyum
Basyar bermakna pembawa berita baik
Basyir bermakna penyampai berita gembira
Bayazid bermakna orang suci
Bayyan bermakna orang yang jelas dan transparan
Bazla bermakna bijaksana
Bazug bermakna waktu subuh
Behrooz bermakna orang yang beruntung dan membantu rakyatnya
Behrouz bermakna keberuntungan
Behzad bermakna jujur, perhatian
Bilal bermakna sahabat Rasulullah SAW.
Bilfaqih bermakna memahami ilmu fikih
Bishr bermakna sukacita
Burairah bermakna berbakti, berbuat baik
Burhan bermakna alasan, bukti, petunjuk
Baahir bermakna mempesona, cemerlang
Baashiro bermakna berani, setia
Baasim bermakna tersenyum
Bachar bermakna penuh kebahagiaan
Badar bermakna bulan purnama
Badr bermakna bulan purnama
Badran bermakna bulan purnama
Badruzzaman bermakna bulan yang menerangi peradaban
Badsyah bermakna raja keberuntungan
Baha bermakna indah, bagus, pesona
Bahadar bermakna lelaki pemberani
Bahaudin bermakna sinar agama
Baheen bermakna mulia
Bahi bermakna indah, sempurna
Bahir bermakna menawan, rupawan, tampan
Bahiyy bermakna keagungan iman
Bahjaj bermakna hidup dalam kemegahan
Bahr bermakna lautan
Bahran bermakna bercahaya
Bahtiar bermakna kaya, sejahtera, sentosa
Bahy bermakna tampan
Baihaqi bermakna imam perawi hadis
Baim bermakna penguasa yang baik
Bais bermakna tentara
Bakhtiar bermakna bahagia
Bakri bermakna kemudahan
Balaj bermakna berkilau, bersinar
Banin bermakna bijak
Baqila bermakna tampan, awet muda
Baqiro bermakna pria terpelajar
Baqiyya bermakna banyak bertahan
Barakah bermakna diberkati
Bardia bermakna pangeran
Bariq bermakna bercahaya
Barir bermakna setia
Barra bermakna keteguhan, berkah Tuhan
Baryal bermakna sukses
Barz bermakna cerdas
Barzin bermakna pemberani, tampan
Basel bermakna berani
Bashar bermakna pembawa kabar gembira
Basharaat bermakna orang yang lihai dalam berbisnis
Basheer bermakna yang membawa kabar gembira
Bashir bermakna pembawa kabar gembira
Basil bermakna pemberani
Basir bermakna bijaksana
Basira bermakna bijaksana, cerdas, cerdik
Basit bermakna melimpah nikmat
NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : C
Caden bermakna teman, kerabat
Caleb bermakna dermawan
Can bermakna penuh semangat, kehidupan, hati
Candana bermakna tulus, orang yang jujur
Candanin bermakna tulus, setia
Cano bermakna kehidupan
Carim bermakna dermawan
Casildo bermakna pemberani
Cass bermakna yang menjaga harta karun
Cazim bermakna penyabar
Cemal bermakna cerdas
Chahid bermakna saksi
Chaini bermakna menawan
Chairi bermakna kebaikan
Chairil bermakna kebaikan
Chairul bermakna kebaikan
Chairuli bermakna kebaikan
Chakshnusha bermakna membuat bahagia
Chalal bermakna suasana hati yang bahagia
Chaman bermakna tampan
Chamaray bermakna cermin
Chambeli bermakna bunga yang harum
Chanan bermakna Allah Maha Penyayang
Chand bermakna bulan
Chanda bermakna bulan
Chandwa bermakna pembela
Changaz bermakna berani
Charagh bermakna cahaya, terang
Chash bermakna manis
Chashana bermakna laki-laki terpelajar
Chashida bermakna berpengalaman
Chasidah bermakna ahli
Chawki bermakna memberikan kenyamanan
Chelem bermakna mimpi
Chessy bermakna damai
Chiragh bermakna cahaya
Chiragha bermakna uang
Choban bermakna pembela
Chogla bermakna bunga
Chohan bermakna benteng kerajaan Rajputs
Chomaas bermakna hujan
Chopra bermakna tempat
Choudhary bermakna pria andal
Chouj bermakna unik, indah, elegan
Cid bermakna bangsawan
Ciro bermakna matahari
Coman bermakna mulia
Cyd bermakna bangsawan
Cyrus bermakna berpandangan jauh