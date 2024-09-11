Advertisement
HOME WOMEN LIFE

800 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:21 WIB
800 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya
800 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya (Foto: Freepik)
A
A
A

800 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya ini dapat menjadi inspirasi untuk kalian para calon orangtua. Memilih nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orang tua.

Nama tidak hanya menjadi identitas seumur hidup, tetapi juga sering kali mencerminkan harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anaknya. Dalam tradisi Islam, nama yang diberikan biasanya mengandung makna yang baik dan penuh berkah, karena diyakini nama adalah doa.

Jika Anda sedang mencari nama bayi laki-laki Islami yang modern namun tetap sarat makna, berikut ini adalah 100 pilihan nama yang bisa menjadi inspirasi:

800 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern A-Z Lengkap dengan Artinya

NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : A

  1. Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih
  2. Aman bermakna melindungi
  3. Amani bermakna kesejahteraanku
  4. Amar bermakna yang ramai
  5. Amir bermakna pangeran
  6. Amjad bermakna mulia, saleh
  7. Ammar bermakna berumur panjang
  8. Amran bermakna yang memakmurkan
  9. Amrin bermakna perintah
  10. Amrun bermakna yang memakmurkan
  11. Amzar bermakna yang mulia
  12. Anas bermakna cinta kasih, kemesraan
  13. Anfa bermakna harga diri
  14. Anwar bermakna lampu
  15. Aqlan bermakna kebijakan
  16. Arfan bermakna kecerdasan
  17. Armaan bermakna mengharapkan
  18. Arsh bermakna kekuasaan, mahkota, langit, murni
  19. Arsyad bermakna yang sangat cerdik
  20. Artanabil bermakna teguh dan dapat memimpin
  21. As’ad bermakna penuh bahagia
  22. Asadel bermakna yang paling makmur
  23. Asfa bermakna yang suci
  24. Ashari bermakna kesembuhan
  25. Askari bermakna pejuang
  26. Aslam bermakna sangat Islami
  27. Asnawi bermakna berseri, gemilang
  28. Asraf bermakna sangat mulia
  29. Assajid bermakna orang yang bersujud
  30. Ata bermakna hadiah
  31. Atha bermakna kebaikan
  32. Athafariz bermakna anugerah berupa karisma
  33. Athaillah bermakna karunia, anugerah Allah
  34. Athalla bermakna anugerah Allah
  35. Athar bermakna suci
  36. Athaya bermakna hadiah, karunia, petunjuk
  37. Athif bermakna berbelas kasih
  38. Athifun bermakna kasih sayang
  39. Auladi bermakna anakku
  40. Awad bermakna penghargaan
  41. Awrad bermakna anak muda
  42. Awwab bermakna yang sangat taat kepada Tuhan
  43. Ayaaz bermakna dihormati
  44. Ayamin bermakna diberkati rahmat Allah
  45. Aydan bermakna bersemangat
  46. Aydin bermakna cerdas
  47. Ayman bermakna beruntung
  48. Aynan bermakna dua mata air
  49. Aysar bermakna mudah
  50. Ayskaa bermakna bersih, suci
  51. Aamir bermakna bijaksana, cerdas
  52. Aaqil bermakna bijaksana, cerdas
  53. Aarif bermakna berpengetahuan
  54. Aariz bermakna terhormat, cerdas
  55. Abbasy bermakna rajin berusaha
  56. Abdah bermakna hambanya
  57. Abdan bermakna hamba
  58. Abdar bermakna berkilauan, kaya
  59. Abdul bermakna hamba
  60. Abdulaliyy bermakna laki-laki yang dihormati dan bermartabat
  61. Abdulazaz bermakna hamba Allah yang luar biasa
  62. Abdulfataah bermakna seseorang yang mengalahkan musuhnya
  63. Abdulghani bermakna bermartabat dan membantu semua
  64. Abdullah bermakna hamba Allah
  65. Abdulmu’izz bermakna dia yang layak dipuji
  66. Abizard bermakna tambang emas
  67. Abrisam bermakna lembut
  68. Adhil bermakna berbudi luhur, adil
  69. Adili bermakna keadilan
  70. Adli bermakna adil
  71. Adnan bermakna penenang hati
  72. Adskhan bermakna kesatria
  73. Affandi bermakna gelar yang tinggi
  74. Afham bermakna pandai
  75. Afnan bermakna wajah tampan yang berseri-seri
  76. Afzal bermakna paling bagus
  77. Agam bermakna pandai
  78. Ahda bermakna mendapat petunjuk
  79. Ahmad bermakna terpuji
  80. Ahsan bermakna lebih, paling baik
  81. Aijaz bermakna diberkati
  82. Akbar bermakna pria besar
  83. Akeem bermakna bijaksana, berwawasan luas
  84. Akif bermakna berbakti
  85. Akma bermakna pemimpin
  86. Akmal bermakna sempurna, sangat pandai
  87. Akram bermakna paling dermawan
  88. Akyas bermakna bijak, cerdas
  89. Ala bermakna kaum bangsawan
  90. Alauddin bermakna ketinggian agama
  91. Alfarezi bermakna selalu bersemangat dalam bekerja
  92. Alham bermakna memperoleh ilham
  93. Ali bermakna kedudukan yang mulia
  94. Alif bermakna lembut
  95. Alim bermakna bijaksana belajar
  96. Aliyy bermakna tertinggi, terhebat, mulia, luar biasa
  97. Altair bermakna elang terbang
  98. Altamis bermakna panglima
  99. Althaf bermakna lemah lembut 
  100. Alvan bermakna seseorang yang memiliki kulit putih

NAMA BAYI LAKI - LAKI ISLAM HURUF : B

  1. Basman bermakna banyak tersenyum
  2. Bassam bermakna selalu tersenyum
  3. Basyar bermakna pembawa berita baik
  4. Basyir bermakna penyampai berita gembira
  5. Bayazid bermakna orang suci
  6. Bayyan bermakna orang yang jelas dan transparan
  7. Bazla bermakna bijaksana
  8. Bazug bermakna waktu subuh
  9. Behrooz bermakna orang yang beruntung dan membantu rakyatnya
  10. Behrouz bermakna keberuntungan
  11. Behzad bermakna jujur, perhatian
  12. Bilal bermakna sahabat Rasulullah SAW.
  13. Bilfaqih bermakna memahami ilmu fikih
  14. Bishr bermakna sukacita
  15. Burairah bermakna berbakti, berbuat baik
  16. Burhan bermakna alasan, bukti, petunjuk
  17. Baahir bermakna mempesona, cemerlang
  18. Baashiro bermakna berani, setia
  19. Baasim bermakna tersenyum
  20. Bachar bermakna penuh kebahagiaan
  21. Badar bermakna bulan purnama
  22. Badr bermakna bulan purnama
  23. Badran bermakna bulan purnama
  24. Badruzzaman bermakna bulan yang menerangi peradaban
  25. Badsyah bermakna raja keberuntungan
  26. Baha bermakna indah, bagus, pesona
  27. Bahadar bermakna lelaki pemberani
  28. Bahaudin bermakna sinar agama
  29. Baheen bermakna mulia
  30. Bahi bermakna indah, sempurna
  31. Bahir bermakna menawan, rupawan, tampan
  32. Bahiyy bermakna keagungan iman
  33. Bahjaj bermakna hidup dalam kemegahan
  34. Bahr bermakna lautan
  35. Bahran bermakna bercahaya
  36. Bahtiar bermakna kaya, sejahtera, sentosa
  37. Bahy bermakna tampan
  38. Baihaqi bermakna imam perawi hadis
  39. Baim bermakna penguasa yang baik
  40. Bais bermakna tentara
  41. Bakhtiar bermakna bahagia
  42. Bakri bermakna kemudahan
  43. Balaj bermakna berkilau, bersinar
  44. Banin bermakna bijak
  45. Baqila bermakna tampan, awet muda
  46. Baqiro bermakna pria terpelajar
  47. Baqiyya bermakna banyak bertahan
  48. Barakah bermakna diberkati
  49. Bardia bermakna pangeran
  50. Bariq bermakna bercahaya
  51. Barir bermakna setia
  52. Barra bermakna keteguhan, berkah Tuhan
  53. Baryal bermakna sukses
  54. Barz bermakna cerdas
  55. Barzin bermakna pemberani, tampan
  56. Basel bermakna berani
  57. Bashar bermakna pembawa kabar gembira
  58. Basharaat bermakna orang yang lihai dalam berbisnis
  59. Basheer bermakna yang membawa kabar gembira
  60. Bashir bermakna pembawa kabar gembira
  61. Basil bermakna pemberani
  62. Basir bermakna bijaksana
  63. Basira bermakna bijaksana, cerdas, cerdik
  64. Basit bermakna melimpah nikmat

NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI HURUF : C

  1. Caden bermakna teman, kerabat
  2. Caleb bermakna dermawan
  3. Can bermakna penuh semangat, kehidupan, hati
  4. Candana bermakna tulus, orang yang jujur
  5. Candanin bermakna tulus, setia
  6. Cano bermakna kehidupan
  7. Carim bermakna dermawan
  8. Casildo bermakna pemberani
  9. Cass bermakna yang menjaga harta karun
  10. Cazim bermakna penyabar
  11. Cemal bermakna cerdas
  12. Chahid bermakna saksi
  13. Chaini bermakna menawan
  14. Chairi bermakna kebaikan
  15. Chairil bermakna kebaikan
  16. Chairul bermakna kebaikan
  17. Chairuli bermakna kebaikan
  18. Chakshnusha bermakna membuat bahagia
  19. Chalal bermakna suasana hati yang bahagia
  20. Chaman bermakna tampan
  21. Chamaray bermakna cermin
  22. Chambeli bermakna bunga yang harum
  23. Chanan bermakna Allah Maha Penyayang
  24. Chand bermakna bulan
  25. Chanda bermakna bulan
  26. Chandwa bermakna pembela
  27. Changaz bermakna berani
  28. Charagh bermakna cahaya, terang
  29. Chash bermakna manis
  30. Chashana bermakna laki-laki terpelajar
  31. Chashida bermakna berpengalaman
  32. Chasidah bermakna ahli
  33. Chawki bermakna memberikan kenyamanan
  34. Chelem bermakna mimpi
  35. Chessy bermakna damai
  36. Chiragh bermakna cahaya
  37. Chiragha bermakna uang
  38. Choban bermakna pembela
  39. Chogla bermakna bunga
  40. Chohan bermakna benteng kerajaan Rajputs
  41. Chomaas bermakna hujan
  42. Chopra bermakna tempat
  43. Choudhary bermakna pria andal
  44. Chouj bermakna unik, indah, elegan
  45. Cid bermakna bangsawan
  46. Ciro bermakna matahari
  47. Coman bermakna mulia
  48. Cyd bermakna bangsawan
  49. Cyrus bermakna berpandangan jauh
 

      
