HOME WOMEN LIFE

Sandra Dewi Pakai Kalung dan Anting Nyaris Rp60 Juta, Netizen: Dari Timah?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |07:08 WIB
Sandra Dewi Pakai Kalung dan Anting Nyaris Rp60 Juta, Netizen: Dari Timah?
Perhiasan Mahal Sandra Dewi. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Sandra Dewi memang menjadi perbincangan publik setelah sang suami, Harvey Moeis terjerat kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara senilai Rp271 triliun.

Bahkan ibu dua anak ini disebut ikut menikmati hasil dugaan korupsi sang suami. Tebaru, Sandra Dewi diketahui kecipratan uang Rp3,1 miliar dari Harvey Moeis yang kini terjerat kasus korupsi.

.Sandra Dewi

Sejak kasus ini muncul ke publik, kehidupan Sandra Dewi pun langsung jadi sorotan. Terlebih lagi mengenai kehidupan mewahnya yang kerap menggunakan barang-barang branded.

Sandra Dewi sendiri salah satu artis yang kerap menggunakan perhiasan mewah. Momen dia memakai perhiasan itu diabadikan di laman Instagramnya @sandradewi88.

Sandra Dewi

Salah satu unggahannya, terlihat perempuan asal Bangka Belitung itu terlihat cantik daat selfie. Dia menambahkan polesan makeup tebal dan lipstik merah merona dan rambut panjang digerai. 

Halaman:
1 2
      
