HOME WOMEN LIFE

4 Potret Maria Theodore Dukung Timnas di GBK, Pakai Jersey Hitam: Kita Garuda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:02 WIB
4 Potret Maria Theodore Dukung Timnas di GBK, Pakai Jersey Hitam: Kita Garuda
Maria Theodore Dukung Timnas di GBK. (Foto: Instagram)
SEJUMLAH publik figur Tanah Air tak mau ketinggalan menonton laga antara Timnas Indonesia vs Australia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). 

Tidak terkecuali selebgram Maria Theodore. Kekasih Jefri Nichol ini terpantau nonton langsung bersama beberapa selebram lainnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah saat ia berfoto dengan Azizah Salsha. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @mariatheodoree.

Pakai jersey Garuda
Maria Theodore
Sama seperti penonton lainnya, Maria juga tampak tampil dengan jersey timnas. Jika penonton kebanyakan mengenakan jersey berwarna merah, ia justru memilih mengenakan jersey berkancing berwarna hitam dan bertuliskan ‘Kita Garuda’.

Nonton bareng rombongan selebram
Maria Theodore
Tak sendirian, Maria tampak hadir nonton langsung ke GBK bersama beberapa selebram lain. Mulai dari Yoriko Angeline hingga Azizah Salsha. Namun, netizen justru salah fokus dengan foto kebersamaannya dengan Azizah Salsha. 

 

Halaman:
1 2 3
      
