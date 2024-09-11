Bocah SD Ini Ngaku Fans Bruno Mars, Rela Nonton di JIS Padahal Mau Ujian Sekolah

AREA Treasure Gate (Pintu Selatan) Jakarta International Stadium (JIS) dipadati penonton konser Bruno Mars hari pertama yang digelar pada hari ini. Sejak pukul 17.00 WIB, penonton dari berbagai penjuru Jabodetabek mulai berdatangan untuk antre masuk di salah satu gate konser Bruno Mars bertajuk ‘Bruno Mars in Jakarta' ini.

Tak hanya didominasi oleh penonton dari kalangan milenial hingga Gen Z, ada juga beberapa penonton dari kalangan orang tua yang turut memboyong anak-anak mereka untuk nonton konser musisi asal Amerika Serikat itu.

Salah satunya, Fitri (48). Ibu dua anak ini rela jalan jauh-jauh dari area Bintaro, Tangerang Selatan bersama sang suami untuk bisa mewujudkan keinginan kedua anaknya yang sangat ingin nonton konser Bruno Mars. “Kami berangkat dari Bintaro dari jam 4 sore tadi. Lumayan macet banget ya sampe sini,” ujar Fitri.

Namun, demi mewujudkan impian kedua anaknya, Keisha (15) dan Karl (12), Fitri rela merogoh kocek hingga 12 juta lebih demi bisa menemani mereka nonton konser Bruno Mars. Padahal, salah satu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Karl, akan menjalani ujian sekolah di minggu depan.

“Padahal ada ujian nih dia minggu depan. Tapi karena pengen banget nonton ya jadi nggak apa-apa deh sekali-sekali,” ujar Fitri.

Kedua anaknya lantas mengungkapkan antusiasme dan alasan mereka mengapa sangat ingin nonton konser Bruno Mars.

Karl menyebut, ia sangat menyukai style dan pembawaan Bruno Mars yang khas ketika bernyanyi. Salah satu lagunya yang ia tunggu-tunggu adalah ‘That’s Why I Like’.

“Aku karena suka aja sama gayanya dia sih,” ujar Karl.

“Aku suka lagu That’s Why I Like,” lanjutnya.

Sementara sang kakak, Keisha, mengaku lebih suka lagu-lagu Bruno Mars yang terkenal ‘easy listening’.

“Karena suka lagu-lagunya sih,” ucapnya malu-malu.