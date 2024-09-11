5 Potret Jessica Rosmaureena, Selebgram Cantik yang Bikin Hokky Caraka Jatuh Hati

KEHADIRAN WAGs alias wives and girlfriends di laga matchday kedua Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Australia mencuri perhatian. Salah satunya kekasih Hokky Caraka, Jessica Rosmaureena yang turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (11/9/2024) malam tadi.

Selain dikenal sebagai kekasih dari Hokky Caraka, Jessica Rosmaureena merupakan seorang selebragm cantik keturunan Belanda. Dia kerap mengunggah potret cantiknya di media sosial. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Jessica Rosmaureena. Berikut ulasannya dari Instagram @jessicarosmaureena.

Nonton pertandingan Timnas Indonesia

Momen Jessica memberi dukungan untuk sang kekasih dengan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Ini potret Jessica bersama temannya saat di tribun stadion. Jessica tampil simple memakai jersey dipadukan dengan jeans. Dia pose tersenyum dan juga memberikan ekspresi wajah duck face.

Momen ngedate dengan pacar



Melalui postingannya di Instagam, Jessica kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih. Jessica membagikan momen ngedate dengan Hokky yang kompak memakai busana hitam.

Jessica tampil cantik memakai blouse polkadot nuansa hitam dipadukan dengan celana kulot dan flatshoes. Jessica menambahkan kacamata hitam dan sling bag coklat. Sementara itu, Hokky memakai kaus hitam dipadukan dengan celana pendek putih dan sandal. Dia juga memakai kacamata serta topi.

Tampil casual



Gaya casual Jessica saat berada di art museum. Dia memakai kemeja putih oversized dan celana kulot. Ia pose sambil memiringkan kepala dan memberikan ekspresi wajah datar.