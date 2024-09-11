Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau

BARU-BARU ini viral di media sosial aksi heroik zookiper selamatkan kucing yang terjebak di kandang harimau. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Zoo Negeri Johor, Malaysia.

Video yang dibagikan oleh akun TikTok @meastop, terlihat kucing kecil berwarna putih itu terjebak di kandang harimau. Sontak dua macan di kandang itu langsung menghampiri kucing kecil itu.

Terlihat kucing tersebut ingin berusaha keluar lewat pintu kecil, namun harimau tersebut langsung mengambil kucing tersebut. Kucing malang ini nampak diam tak berdaya, sementara dua harimau di kandang itu mengepung kucing tersebut. Kejadian itu tentu membuat pengunjung kebun binatang berteriak.

Saat dua harimau mengepung kucing kecil itu, tiba-tiba dari luar kandang zookeeper menyemprotkan air ke arah harimau hingga macam itu menjauh dari kucing.

Zookeeper itu terus menyiram dengan air secara terus menerus untuk mengelabui dua harimau itu. Disamping harimau di kandang bermain dengan air, zookeeper lainnya berusaha mengambil kucing itu.

Bersyukur penyelamatan kucing yang menegangkan di kandang harimau itu berjalan lancar. Kucing tersebut pun selamat.